La Juventus la prossima estate potrebbe tentare di acquistare Paul Pogba. Il francese sarebbe il grande obiettivo dei bianconeri per rinforzare il centrocampo. Anche l'esperto di Calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato della possibilità di rivedere Paul Pogba alla Juventus. Secondo il cronista non è da escludere che Fabio Paratici, per arrivare al francese, possa inserire qualche contropartita tecnica nella trattativa con il Manchester United.

La Juventus sarebbe sempre su Pogba

In estate, Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United e una delle squadre che potrebbe farsi avanti per averlo è la Juventus.

I bianconeri riprenderebbero molto volentieri il francese e anche lo stesso giocatore vedrebbe di buon grado un ritorno a Torino. Della possibilità di rivedere in bianconero Paul Pogba, ha parlato Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio Bianconera: "Io penso che la Juventus voglia Pogba e che il giocatore tornerebbe volentieri, poi ovviamente c’è in mezzo una trattativa non semplice", ha dichiarato l'esperto di mercato, aggiungendo che il giocatore francese ha una valutazione molto alta però Fabio Paratici non vorrebbe spendere troppo.

Per questo motivo, la Juventus potrebbe pensare di inserire nella trattativa una contropartita tecnica e il nome giusto potrebbe essere Aaron Ramsey. Il gallese, inoltre, piacerebbe molto al Manchester United. A tal proposito Ceccarini ha specificato: "La trattativa però è ancora molto lunga, ma potrebbe essere un’idea per entrambe le società".

La Juventus in futuro potrebbe pensare ad Haaland

Uno dei giocatori che sta attirando molte attenzioni su di se è pure Haaland.

L'attaccante, a gennaio, è approdato al Borussia Dortmund, ma il suo nome venne accostato anche alla Juventus.

Niccolò Ceccarini ha spiegato che il club bianconero in futuro potrebbe farsi nuovamente avanti per l'attaccante norvegese. Infatti, secondo l'esperto di mercato i bianconeri a gennaio hanno deciso di acquistare Kulusevski, ma potrebbe essersi tenuta aperta una porta con Raiola. Secondo Ceccarini, la Juventus non avrebbe un canale preferenziale, ma se Haaland dovesse un giorno lasciare il Borussia Dortmund, il club bianconero potrebbe essere interpellato.

Inoltre, l'attaccante nel suo accordo con i tedeschi, potrebbe avere una possibilità di lasciare la società giallonera nel 2022.

La Juventus starebbe pensando al rinnovo di Dybala

In queste settimane, si è spesso parlato di un possibile rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Infatti, il club bianconero potrebbe decidere di prolungare il contratto all'argentino. Niccolò Ceccarini ha parlato proprio di questa eventualità: "Se ne sta parlando, poi dipenderà molto da cosa si vuole fare l’anno prossimo", ha dichiarato l'esperto di mercato che però ha poi sottolineato che bisognerà capire cosa vorrà fare in estate la Juventus visto che in passato Dybala fu messo al centro di alcune trattative in uscita.

Secondo Ceccarini, la Juventus considera l'argentino un giocatore importantissimo, ma poi bisognerà capire cosa ha in testa il club, anche e soprattutto da un punto di vista tattico. Inoltre, per il noto esperto di mercato Dybala sta facendo benissimo, ma tutte le cose hanno bisogno del loro tempo. Dunque probabilmente si sentirà parlare ancora molto del futuro dell'argentino che comunque sembra essere diventato un punto di riferimento nello scacchiere juventino visto che Sarri punta spesso su di lui.

Anche oggi, contro la Spal, Paulo Dybala dovrebbe essere titolare nel tridente con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.