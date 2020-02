Il sabato di Serie A si chiude con la partita tra Fiorentina e Milan. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria. La Fiorentina che s'è sbarazzata della Samp. Il Milan che ha battuto il Torino. Iachini dovrà fare a meno solo dello squalificato Badelj oltre agli infortunati di lungo corso Ribery e Kouame. In attacco non giocherà dall'inizio l'ex Cutrone, ma Chiesa sarà affiancato da Vlahovic. Il terzetto di centrocampo vedrà Pulgar, Duncan e Castrovilli con Lirola e Dalbert nelle fasce. Difesa a 3 confermata con Caceres Milenkovic e German Pezzella.

Pioli è chiamato a dare una scossa e continuità, dopo l'agrodolce derby il Milan ha vinto contro il Torino ed ora a Firenze cerca punti per dirigersi verso l'Europa. Il modulo sulla carta dovrebbe essere un 4-2-3-1 che poi diventa anche un 4-5-1 o un 4-4-2. Una fluidità che ormai ha abituato in questo periodo.

Torna in panchina Paquetà che lascia spazio a Calhanoglu. Ibrahimovic punto fisso in attacco con Rebic che si muoverà sulla sinistra. Il croato venne scartato dalla Fiorentina. Oggi scenderà in campo nel suo miglior momento di forma. Confermato in blocco il resto dei giocatori con Gabbia che sostituisce l'infortunato Kjær. Esordio da titolare in serie A con la maglia del Milan per Matteo Gabbia.

Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

In panchina:Terracciano, Ceccherini, Igor, Dalle Mura, Venuti, Terzic, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Cutrone, Brancolini. Allenatore: Iachini.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

In panchina: Begovic A. Donnarumma Calabria Musacchio, Saelemakers, Bonaventura, Laxalt, Brescianini, Paquetà, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Calvarese.

Fiorentina - Milan: la lista dei convocati di Iachini

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Agudelo, Benassi, Castrovilli, Duncan, Pulgar

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic

La lista dei convocati di Mister Pioli per Fiorentina - Milan:

Portieri: Begović, A.

Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebić.

Fiorentina-Milan in TV, in streaming e le quote

La partita Fiorentina e Milan sarà visibile esclusivamente su DAZN. Il commento è affidato a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Per utilizzare DAZN basta, previo il pagamento dell'abbonamento, scaricare l'app su smartphone, tablet o collegarsi al sito con qualsiasi browser. Per gli abbonati Sky è possibile vedere la partita su DAZ1 al canale 209 del decoder satellitare.

Partita in sostanziale equilibrio secondo i bookmakers che, nonostante la classifica, premiano il buon momento della Viola. La vittoria della Fiorentina è quotata 2,70. alla stessa quota viene valutata la vittoria del Milan.

Quotazioni comunque in continuo aggiornamento. Il pareggio sembra essere il risultato più improbabile. La quota assegnata al pareggio attualmente è di 3,30. Come autore del primo gol è favorito Federico Chiesa (a 6,50) su Zlatan Ibrahimovic (a 7). Interessanti le quote under/over 2,5- Un under è quotato 2,80 mentre l'over 2,90. Questo vuol dire che i bookmakers si aspettano dai 2 ai 3 gol di somma in questo match.