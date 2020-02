La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagonista del Calciomercato. Si parla molto dei possibili arrivi a Torino, in particolar modo le ultime indiscrezioni sostengono di una volontà della società bianconera di investire soprattutto sul centrocampo. A gennaio la dirigenza ha pensato soprattutto ad alleggerire la rosa bianconera cedendo alcuni giocatori considerati esuberi. Le partenze di Perin e Pjaca in prestito e di Mandzukic ed Emre Can a titolo definitivo hanno rimpinguato le casse bianconere ed alleggerito il monte ingaggi.

Ma le cessioni potrebbero continuare anche durante l'estate. A rischio partenza ci sono De Sciglio e Bernardeschi, mentre nelle ultime ore alla lista dei possibili partenti si è iscritto anche Gonzalo Higuain. L'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed in estate sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Juventus. Fra l'altro il rinnovo sarebbe in stallo, questo potrebbe significare che la società bianconera potrebbe decidere di cederlo.

George Higuain: 'Gonzalo ha intenzione di rispettare il contratto'

A smentire una possibile partenza di Gonzalo Higuain ci ha pensato suo papà Jorge. In un'intervista a 'TycSports', quest'ultimo ha dichiarato: "Gonzalo ha intenzione di rispettare il suo contratto con la Juventus". Ha poi elogiato la società bianconera, dichiarando che è uno dei migliori club al mondo. Ha poi aggiunto "vedremo poi cosa succederà".

Una frase che però potrebbe far pensare ad un'apertura del giocatore ad un'eventuale cessione. Fra l'altro la cessione dell'argentino in estate sarebbe l'unica occasione in cui la Juventus potrebbe monetizzare da una sua partenza. Inoltre cedere Higuain significherebbe anche alleggerire le casse della Juventus di uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione.

La Juventus è interessata ad Icardi

D'altronde, la Juventus già dalla scorsa estate era interessata a Mauro Icardi.

L'idea iniziale di cedere Higuain e Dybala era motivata dal fatto che Paratici avrebbe voluto portare a Torino l'attuale punta del Paris Saint Germain. Probabile quindi che il direttore sportivo bianconero possa decidere di riprovarci per l'argentino, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. La cessione di Higuain potrebbe quindi servire per far posto ad Icardi: quest'ultimo potrebbe diventare il partner di Cristiano Ronaldo e Dybala per la prossima stagione.

Lo stesso Jorge Higuain ha parlato della possibilità di vedere Gonzalo Higuain al River Plate, escludendo però un ritorno immediato nella società argentina.

Non ci sarebbero infatti le condizioni economiche per il River Plate per permettersi un giocatore come Gonzalo. Fra le possibili destinazioni della punta della Juventus ci sarebbe anche il Monaco.