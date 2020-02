Questa mattina, la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan.

Mentre la squadra era in campo al JTC, Douglas Costa era al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l'entità dell'infortunio accusato contro il Verona. Il brasiliano ha sentito un fastidio muscolare ed ha immediatamente chiesto il cambio. Poco fa la Juventus ha comunicato che brasiliano ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra e rientrerà tra 15/20 giorni.

Dall'allenamento di oggi, però, sono arrivate anche buone notizie. Infatti, Danilo ha ripreso ad allenarsi in parte con i compagni.

La Juventus contro il Milan farà qualche cambio

La Juventus, questa mattina, ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Milan. Maurizio Sarri, nella semifinale di Coppa Italia, dovrebbe fare qualche cambio di formazione. Infatti, il tecnico starebbe pensando di far rifiatare qualche giocatore.

In particolare, in porta si rivedrà Gianluigi Buffon. Il numero 77 juventino prenderà il posto di Wojciech Szczesny.

Anche in difesa potrebbe esserci qualche novità e Daniele Rugani si candida per una maglia da titolare magari al posto di uno fra Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Il numero 19 juventino, nelle ultime partite, è apparso un po' in difficoltà e non è da escludere che alla fine possa essere lui rifiatare. Ogni decisione comunque verrà presa nei prossimi giorni anche perché la semifinale contro il Milan è in programma giovedì 13 febbraio e dunque la Juventus ha ancora un po' di tempo per fare tutte le valutazioni di formazione.

La Juventus pensa anche a qualche novità a centrocampo

La Juventus, in queste ultime partite, non si sta esprimendo al meglio e uno dei reparti che appare più in difficoltà è il centrocampo. In particolare Miralem Pjanic, ultimamente, sta soffrendo parecchio e non riesce a dirigere la squadra come faceva qualche mese fa. Il numero 5 juventino deve ritrovarsi perché la Juventus ha bisogno del suo regista di riferimento.

Non è da escludere che contro il Milan il bosniaco possa riposare. A quel punto in cabina di regia potrebbe toccare a Rodrigo Bentancur con ai lati Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. Anche perché Federico Bernardeschi sta smaltendo il problema accusato al soleo e sembra difficile che possa essere a disposizione per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

L'altro grande dubbio in vista di questo match riguarda l'attacco. Infatti, Maurizio Sarri deve decidere se far riposare Cristiano Ronaldo, visto che la Juventus nelle prossime settimane è attesa da molti impegni. Qualora CR7 dovesse riposare, in attacco, toccherebbe a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Inoltre, testa da capire se il tecnico juventino vorrà tornare al 4-3-1-2 oppure se insisterà con il 4-3-3.

La sensazione è che Maurizio Sarri possa inserire nuovamente Aaron Ramsey alle spalle delle due punte visto che non sembra intenzionato ad avanzare Juan Cuadrado. Dunque, nei prossimi giorni, l'allenatore della Juventus avrà a che fare con diversi problemi e dovrà trovare la giusta soluzione, anche perché il popolo juventino è desideroso di vedere prestazioni ben diverse rispetto a quella contro il Verona.

Martedì la Juventus proseguirà la preparazione

La Juventus, anche nella giornata di martedì, sarà alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Milan.

Ovviamente giovedì mancherà Douglas Costa che salterà anche le sfide contro il Brescia, la Spal e il Lione. La speranza di molti è che possa rientrare per il match contro l’Inter.