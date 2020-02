Ieri pomeriggio la Juventus ha battuto il Brescia per 2-0 grazie alle reti di Paulo Dybala e Juan Cuadrado. Il numero 10 juventino ha segnato un bellissimo gol su punizione e ha consentito ai bianconeri di sbloccare il punteggio. Dopo aver segnato Paulo Dybala ha fatto la sua tipica esultanza ma poi si portato la mano alla bocca come se volesse fischiare e rivolgendosi ai tifosi presenti sugli spalti ha detto: "Basta fischi!". Dunque il numero 10 juventino ha chiesto maggiore indulgenza al pubblico che ultimamente sembra essere sempre più esigente e non accetta nessuno tipo di errore.

La Juventus ha bisogno dei suoi tifosi

Nelle ultime settimane, i tifosi della Juventus sono poco soddisfatti dei risultati che sta conseguendo la squadra. In particolare il popolo bianconero quando assiste alle partite all'Allianz stadium rumoreggia quando qualche giocatore sbaglia un passaggio. In questa stagione, inoltre, molti calciatori sono stati fischiati quando le loro prestazioni non sono state ritenute all'altezza. Ieri, però, c'è stata la presa di posizione forte di Paulo Dybala che ha chiesto al pubblico di smetterla di fischiare.

La stagione della Juventus sta entrando nel vivo e ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi che devono aiutare la squadra. L'Allianz Stadium è sempre stato il fattore in più per la Vecchia Signora e adesso che ci saranno sfide importanti i ragazzi di Maurizio Sarri hanno bisogno del supporto incondizionato dei sostenitori juventini.

Anche al tecnico toscano è stato chiesto se i fischi dei tifosi non possano essere un problema per i bianconeri e lui ha sottolineato che il pubblico della Vecchia Signora è molto esigente e che le lamentele degli spettatori non saranno un fattore determinante che inciderà sui suoi giocatori.

Sarri ha anche spiegato che i sostenitori della Juventus sono come quelli del Real Madrid che sono sempre molto critici e spesso al Bernabeu il pubblico mugugna esattamente come accade all’Allianz Stadium.

90 gol con la Juventus per Paulo Dybala

Paulo Dybala, ieri, ha trascinato la Juventus alla vittoria visto che oltre ad aver realizzato il gol del vantaggio bianconero ha regalato giocate di grande classe.

La Joya quest'anno ha ritrovato la continuità che gli era mancata nella scorsa stagione. Ieri Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha sottolineato che segnare con la maglia della Juventus è sempre un'emozione speciale.

I tifosi della Juventus in ansia per Pjanic

Paulo Dybala, ieri, ha invocato l'aiuto del pubblico bianconero che deve stare più vicino alla Juventus visto che adesso sta per iniziare un periodo intenso pieno di partite nelle quali la squadra si giocherà gran parte degli obiettivi stagionali. Ma i tifosi bianconeri, oggi, non stanno pensando solo al richiamo della Joya visto che i loro pensieri sono tutti rivolti su Miralem Pjanic.

Infatti, il numero 5 juventino poco fa è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti per capire l'entità dell'infortunio accusato contro il Brescia. Il popolo della Juventus attende aggiornamenti anche perché sabato 22 febbraio ci sarà la gara contro la Spal, mentre il 26 febbraio sarà in programma il match contro il Lione e il 1º marzo ci sarà la gara contro l'Inter. Dunque resta da capire se Miralem Pjanjc potrà essere a disposizione oppure no.