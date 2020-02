Questa mattina, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla gara contro il Verona. I bianconeri sono scesi in campo prima di mezzogiorno e si sono dedicati ad un lavoro atletico. La Juventus, dunque, lavora sodo per arrivare al meglio ai prossimi importanti impegni visto che il calendario della squadra di Maurizio Sarri sarà piuttosto serrato. Per il tecnico juventino, ieri, è arrivata un'ottima notizia visto che Giorgio Chiellini ha ripreso ad allenarsi in parte con i compagni.

Per l'allenatore juventino, però, è arrivata anche una notizia meno buona visto che si è fermato Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, nel tardo pomeriggio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti strumentali presso il JMedical. Il giocatore classe 94, stamani, non si è allenato con i compagni e ha svolto una seduta di fisioterapia. Anche Paulo Dybala non è sceso in campo con i compagni e ha effettuato, come da programma, un lavoro personalizzato tra campo e palestra.

La Juventus prepara la gara contro il Verona

La Juventus sta lavorando duramente per preparare la gara contro il Verona. I bianconeri vogliono arrivare al top a questa sfida e anche stamani si sono dedicati ad un allenamento molto intenso in vista del match di sabato e hanno svolto prima un lavoro atletico e poi hanno fatto una classica partitella. Per la partita contro il Verona, Maurizio Sarri rischia di non avere a disposizione Federico Bernardeschi.

Infatti, il numero 33 juventino ha accusato un affaticamento al soleo e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Perciò Federico Bernardeschi resta in dubbio per la gara contro il Verona e sembra difficile che possa recuperare, anche perché la Juventus è attesa da tanti impegni e Maurizio Sarri ha bisogno di avere tutti i giocatori a disposizione. Nei prossimi giorni comunque si capirà definitivamente se Federico Bernardeschi potrà recuperare per la gara di sabato oppure no.

La Juventus ritrova Chiellini

Il mese di febbraio potrebbe regalare a Maurizio Sarri un gradito rinforzo. Infatti, da ieri, Giorgio Chiellini ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni. Il suo recupero dopo l'operazione al ginocchio procede bene e il suo rientro in campo si sta avvicinando sempre di più. Giorgio Chiellini spera di essere a disposizione per la partita di Champions League contro il Lione. Ovviamente anche in questo caso non si vorrà correre nessun rischio e il Capitano bianconero tornerà solo quando sarà completamente ristabilito. Perciò non è che più probabilmente possa tornare nel match contro l'Inter.

Giovedì i bianconeri si alleneranno al mattino

Giovedì per la Juventus sarà già antivigilia della gara contro il Verona e la squadra si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Poi venerdì, i bianconeri proseguiranno la preparazione al JTC e poi partiranno in aereo alla volta di Verona. Per la gara di sabato Maurizio Sarri non dovrebbe avere a disposizione Danilo, perdio in difesa la coperta soprattutto sugli esterni sarà un po' corta e l'impressione è che saranno confermati ancora Juan Cuadrado e Alex Sandro.