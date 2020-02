Per la Juventus, oggi, è scattata la marcia di avvicinamento alla gara contro il Lione. Per questa partita i bianconeri contano di recuperare Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain. Il numero 5 juventino ha smaltito il problema all'adduttore e si candida per una maglia da titolare per il match di Champions League. Mentre il Pipita deve recuperare dalla lieve lombalgia che ha accusato nel corso della scorsa settimana e che gli ha impedito di essere in campo contro la Spal. Questa mattina, alla ripresa degli allenamenti Miralem Pjanic ha lavorato regolarmente in gruppo a testimonianza del fatto che ha recuperato dal fastidio all’adduttore, mentre Gonzalo Higuain ha svolto un seduta personalizzata in campo.

La Juventus è già al lavoro in vista della Champions League

Per la Juventus, da ieri, è scattato un ciclo di importanti partite. Per i bianconeri non ci sarà un attimo di sosta visto che mercoledì 26 febbraio, la squadra sarà impegnata in Champions League. Per arrivare al meglio a questo match, la Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per iniziare ad allenarsi in vista della gara contro il Lione. Ovviamente chi ha giocato a Ferrara ha svolto un lavoro defaticante, mentre il resto del gruppo ha effettuato una normale seduta in campo.

Per la sfida contro il Lione, Maurizio Sarri ha alcuni dubbi di formazione visto che recupererà alcuni infortunati. In particolare a centrocampo, la Juventus ritroverà Miralem Pjanic che salvo clamorose sorpresa sarà titolare. Perciò con il suo ritorno, Maurizio Sarri dovrà decidere chi far giocare ai suoi lati. La sensazione è che Rodrigo Bentancur sarà in campo dal primo minuto, mentre il terzo posto in mediana se lo contendono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Blaise Matuidi.

La Juventus ritrova Bonucci

Nella gara contro la Spal, Maurizio Sarri non aveva a disposizione Leonardo Bonucci che era squalificato. Al suo posto il tecnico della Juventus ha schierato Giorgio Chiellini. La sensazione è che mercoledì il numero 3 juventino possa accomodarsi in panchina visto che è appena rientrato dopo l'infortunio al ginocchio. Perciò mercoledì la difesa bianconera sarà comandata da Leonardo Bonucci e al suo fianco ci sarà Matthijs de Ligt.

Ai loro lati dovrebbero essere confermati Danilo e Alex Sandro. In attacco, invece, la Juventus dovrebbe recuperare Gonzalo Higuain che però dovrebbe partire dalla panchina. Infatti, i titolari in avanti dovrebbero essere Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Per il match contro il Lione non dovrebbe recuperare Douglas Costa che è fermo dal match contro il Verona. Nel caso in cui il numero 11 juventino dovesse rientrare in extremis chiaramente partirebbe dalla panchina.

Lunedì la Juventus si allenata al mattino

La Juventus, da questa mattina, ha iniziato a preparare la gara contro il Lione.

Anche nella giornata di lunedì 24 febbraio la squadra sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Martedì, invece, la Juventus lavorerà al JTC e poi partirà in aereo per la Francia.