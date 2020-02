La Juventus di Maurizio Sarri, attualmente prima nella classifica di Serie A, fatica a trovare un gioco particolarmente brillante. Il motivo principale, a detta di molti degli addetti ai lavori, sarebbe legato al fatto che alcuni giocatori presenti nella rosa bianconera non sono funzionali alla tattica del tecnico toscano.

Intanto nei giorni scorsi, il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva, affermando che l'allenatore toscano non sarebbe dovuto arrivare la scorsa estate alla Juventus.

Secondo la ricostruzione del giornalista, infatti sia il vice presidente Pavel Nedved che il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbero voluto Antonio Conte alla guida tecnica della Juventus. Nonostante il rapporto non ideale fra il tecnico pugliese e il presidente Andrea Agnelli (per via dell'addio di Conte ad inizio stagione nel 2014), secondo Biasin non ci sarebbero stati problemi sul ritorno di Conte a Torino grazie alla mediazione di Nedved e Paratici. Ma sarebbe stato il tecnico pugliese a non voler tornare in bianconero.

'Nedved telefonò a Conte prima di Sarri ma aveva già dato parola ad Inter'

Fabrizio Biasin ha dichiarato: "Nedved e Paratici telefonarono a Conte prima di scegliere Sarri, ma il tecnico pugliese a marzo-aprile aveva già dato parola all'Inter e a Marotta". Questo confermerebbe come il ritorno del tecnico pugliese potesse essere una concreta possibilità. Allo stesso tempo dimostrerebbe anche come Conte sia stato rispettoso nei confronti dell'Inter, società che ha deciso di dargli piena fiducia.

Secondo Biasin inoltre i problemi avuti fra Conte ed Agnelli nel 2014 (quando il tecnico pugliese decise di dare le dimissioni a preparazione estiva in corso) sarebbero stati comunque superabili attraverso l'aiuto di Pavel Nedved e di Fabio Paratici.

La rosa bianconera sarebbe non funzionale per gioco di Sarri

La scelta di puntare su Maurizio Sarri da parte della dirigenza bianconera quindi, secondo Biasin, sarebbe stata successiva al rifiuto di Conte.

Lo dimostrerebbe anche la rosa che ha a disposizione il tecnico toscano, fatta di campioni, ma che non sarebbe funzionale alla sua tipologia di gioco. Fra l'altro Sarri non avrebbe neanche fatto specifiche richieste di mercato, 'accontentandosi' dei giocatori che aveva a disposizione.

La Juventus però, nonostante le recenti difficoltà a livello di prestazioni, vuole dare fiducia a Maurizio Sarri e probabilmente il tecnico toscano guiderà la Juventus anche la prossima stagione. A rilanciare questa ipotesi è stato anche l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi negli scorsi giorni parlando a Diretta Stadio.