Questo pomeriggio, poco dopo le 14:15, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per svolgere l'allenamento della vigilia della gara contro il Lione. Maurizio Sarri ha avuto a disposizione tutti i suoi uomini ad eccezione di Merih Demiral e, dunque, il tecnico ha recuperato tutti gli infortunati. Infatti, in campo oggi c'era anche Douglas Costa. Il brasiliano ha seguito la squadra in Francia anche se ha svolto un solo allenamento con il resto del gruppo. Domani, la Juventus contro il Lione scenderà in campo con il 4-3-3 e in attacco dovrebbe essere confermati Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Juventus è arrivata in Francia

La Juventus, intorno alle 18:30, è partita in aereo alla volta di Lione.

Una volta arrivata in Francia, la squadra si è spostata al Groupama Stadium per svolgere il classico walkaround pre-partita. Mentre la maggior parte dei giocatori testavano il campo, Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci parlavano in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League. Domani, il numero 19 juventino tornerà tra i titolari e guiderà la retroguardia bianconera. Accanto a Leonardo Bonucci dovrebbe agire Matthijs De Ligt, mentre sulle fasce ci saranno Danilo e Alex Sandro.

La Juventus ritrova Pjanic

Per la gara contro il Lione, la Juventus ritrova Miralem Pjanic. Il numero 5 juventino ha smaltito il problema all'adduttore e adesso è nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri. Pjanic contro il Lione sarà titolare, ma resta da capire chi giocherà ai suoi lati. Infatti, quattro giocatori si stanno contendendo gli altri due posti a disposizione. Al momento Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot sembrano favoriti su Aaron Ramsey e Blaise Matuidi.

Mentre in attacco non sembrano esserci molti dubbi visto che si va verso la conferma del tridente formato da Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Gonzalo Higuain, invece, partirà dalla panchina. Il Pipita ha smaltito il problema alla schiena ed eventualmente è pronto a subentrare a gara in corso. Ogni dubbio, però, verrà risolto nella giornata di domani. Infatti, Maurizio Sarri preferisce sciogliere le riserve di formazione solo a poche ore dall'inizio della partita.

I convocati della Juventus

Per la trasferta di Lione, Maurizio Sarri ha convocato 22 giocatori. In questo elenco figura anche il nome di Sami Khedira che torna a disposizione dopo l'operazione al ginocchio. Ecco l'elenco completo dei convocati della Juventus: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani; Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, Cuadrado, Higuain e Douglas Costa.