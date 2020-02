In questa settimana si è parlato molto della possibilità che la partita tra Juventus-Inter possa essere disputata a porte chiuse a causa del Coronavirus. Nelle ultime ore, però, sta avanzando l'ipotesi che il match possa svolgersi regolarmente con il pubblico sugli spalti. A rivelare che la gara tra la Juventus e l'Inter possa essere a porte aperte è stata la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha spiegato che in Piemonte l'ordinanza firmata dal ministero della salute ha come scadenza il 29 febbraio.

Dunque, come aveva anche sottolineato Andrea Agnelli, lunedì 23 febbraio nel corso del suo intervento a Radio24, la partita, attenendosi a queste disposizioni si sarebbe potuta giocare regolarmente con il pubblico sugli spalti.

I tifosi della Juventus aspettano la decisione definitiva

Questa settimana, i tifosi della Juventus si sono espressi tramite i social in merito alla possibilità che la sfida contro l'Inter si potesse giocare a porte chiuse. Il popolo bianconero, infatti, ha manifestato la sua volontà di poter essere all'Allianz Stadium domenica sera.

I sostenitori della Juventus ci tengono in modo particolare a non perdersi questa grande sfida. Inoltre, molti tifosi sono già in possesso del biglietto e perciò temevano anche un danno a livello economico. Adesso però, si sta facendo avanti la possibilità che la partita si giochi a porte aperte e così i possessori del prezioso tagliando e gli abbonati della Juventus potrebbero essere regolarmente sugli spalti dell'Allianz Stadium.

Inoltre, il club bianconero, in questi giorni, ha continuato a vendere i biglietti a testimonianza del fatto che la società ha sempre sperato di poter contare sul supporto del proprio pubblico nella sfida contro l'Inter. La decisione definitiva sulla presenza o meno dei tifosi per la gara dei bianconeri dovrebbe arrivare tra oggi 27 febbraio e domani 28 febbraio.

La Juventus si prepara in vista della gara contro l'Inter

Mentre i tifosi della Juventus sono in attesa di sapere se potranno essere all'Allianz Stadium per assistere alla gara contro l'Inter, la squadra di Maurizio Sarri ha già iniziato a preparare il match di domenica. Infatti, la Juventus è rientrata stanotte da Lione e stamattina i giocatori si sono subito ritrovati alla Continassa per allenarsi.

La Juventus venerdì si allenerà al mattino

Per la Juventus questi sono giorni molto convulsi, visto che l'ambiente bianconero non ha preso affatto bene la sconfitta contro il Lione. Ora il popolo juventino si aspetta una reazione di forza a cominciare da domenica nella gara contro l'Inter.

La squadra, venerdì 28 febbraio, proseguirà la preparazione in vista del match contro i nerazzurri e si ritroverà al JTC per svolgere un allenamento mattutino.