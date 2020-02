Ieri sera, la Juventus ha subito una brutta sconfitta in Champions League contro il Lione. Alcuni giocatori bianconeri al termine della partita hanno cercato di spiegare che cosa sia andato storto in Francia. In particolare, Leonardo Bonucci ha provato ad analizzare la prestazione della sua squadra. Inoltre, il numero 19 juventino ha dovuto spiegare che cosa fosse successo nel riscaldamento pre gara visto che le telecamere dei media presenti hanno ripreso una discussione proprio tra il difensore viterbese e Blaise Matuidi.

La Juventus deve ritrovare se stessa

Ieri sera, prima della gara contro il Lione Leonardo Bonucci ha avuto una piccola discussione con Blaise Matuidi. Il numero 19 juventino ha visto che il francese non si riscaldava nel modo giusto e perciò lo ha ripreso animatamente. Al termine della gara contro il Lione, Leonardo Bonucci ha commentato proprio l'episodio che lo ha visto coinvolti nel pre partita: "Non ho ripreso Matuidi, gli ho solo detto che tutti noi dovevamo essere concentrati", ha spiegato il difensore della Juventus.

Adesso il compito dei bianconeri sarà quello di ritrovarsi e di dare un segnale a tutti per dimostrare che quella contro il Lione è stata solo una battuta d'arresto e niente di più.

Bonucci carica l'ambiente della Juventus

La Juventus, adesso, è chiamata a dare delle risposte ai suoi tifosi e la gara contro l'Inter sarà un test per capire se la squadra avrà imparato dagli errori commessi in Francia.

Al termine della gara contro il Lione, molti giocatori bianconeri hanno invocato l'unità di tutto l'ambiente. In particolare, Leonardo Bonucci, con un post sui social, ha chiamato a raccolta tutti i tifosi della Juventus: "Tutti insieme si può", ha scritto il difensore viterbese.

Cristiano Ronaldo commenta la prestazione della Juventus

La Juventus, nel match contro il Lione, ha disputato una gara piuttosto scialba e la squadra sembrava priva di motivazioni.

Nel secondo tempo, i bianconeri hanno cercato il gol del pareggio senza però riuscirci. Adesso la Juventus dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata nel match di ritorno contro il Lione che si giocherà a metà marzo a Torino. Oltre, a Leonardo Bonucci anche Cristiano Ronaldo ha voluto caricare l'ambiente della Juventus in vista dei prossimi importanti impegni: "Abbiamo 90 minuti per lottare a Torino e abbiamo la fiducia di poter andare avanti nella competizione", ha scritto CR7. Adesso la Juventus avrà la possibilità di rifarsi in campionato nel match di domenica 1º marzo contro l'Inter. In questa sfida, a guidare l'attacco dei bianconeri ci sarà Cristiano Ronaldo e i tifosi bianconeri confidano su di lui e sul suo grande talento per uscire da questo momento difficile.