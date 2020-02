Si è appena conclusa l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Ludogorets e Inter sul risultato di 0-2. Sfida decisa dal gol di Christian Eriksen con un sinistro radente e dal calcio di rigore di Romelu Lukaku al 93'. La gara di ritorno è in programma settimana prossima allo stadio Meazza alle ore 21. La squadra di Antonio Conte scenderà nuovamente in campo domenica sera, alle ore 20:45, in casa contro la Sampdoria.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, cambia molto rispetto a quanto visto in campionato contro la Lazio.

Chance dal primo minuto per Eriksen e Alexis Sanchez, con il cileno che gioca in tandem con Lautaro Martinez. Gli esterni sono Biraghi e Moses mentre in cabina di regia c'è Borja Valero.

Nel primo tempo non ci sono grandissime emozioni anche se l'Inter tiene bene il campo. I nerazzurri, però, vanno vicini al gol del vantaggio solo in un paio di circostanze. Prima con Biraghi che di destro trova attento l'estremo difensore avversario. Poi ci prova Eriksen che con uno stop a seguire salta l'avversario ma viene fermato dal portiere del Ludogorets.

Nel secondo tempo l'Inter parte forte e sfiora subito il vantaggio con Alexis Sanchez che colpisce il palo di tacco con la complicità del portiere. I nerazzurri insistono e sfiorano ancora il gol con Christian Eriksen. Sono solo le prove che portano al primo gol con la maglia dell'Inter per il centrocampista danese che insacca di sinistro. Sempre 'Sua Emittenza' sfiora anche il raddoppio colpendo la traversa con un gran tiro dalla distanza.

Raddoppio che arriva al 93' con Romelu Lukaku, che dal dischetto non sbaglia.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Padelli 6: praticamente mai impegnato dagli avversari.

D'Ambrosio 6: solita spinta anche in fase offensiva, complice la poca pericolosità del Ludogorets.

Ranocchia 6: ordinaria amministrazione per il capitano di questa sera.

Godin 7: in campo europeo sembra trasformarsi, ottima prova nel ruolo di centro sinistra.

Moses 6,5: non solo fase offensiva, ripiega bene e supporta la difesa.

Vecino 6,5: il centrocampista più in forma del momento in casa nerazzurra.

Borja Valero 6: prova a dettare i tempi e a creare un'opzione in mezzo al campo per i compagni in possesso di palla.

Eriksen 7: deve ancora lavorare per trovare la condizione migliore, ma il gol che sblocca la partita e il traversa colpita qualche minuto dopo dimostrano come possa fare la differenza in ogni momento.

Biraghi 6: prestazione sufficiente.

Lautaro Martinez 5,5: Ammonizione banale che gli farà saltare la gara di ritorno.

Sanchez 5,5: ancora non al top della forma.

Lukaku 7: entra e cambia la partita. Assist per il gol di Eriksen e rete su rigore che, probabilmente, archivia la pratica qualificazione.

Barella 6: chiamato in causa per l'ultimo scorcio di gara, si fa trovare pronto.

Young sv: gioca le battute finali del match.