Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è Dries Mertens. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Proprio per questo il giocatore potrebbe essere uno dei profili più interessanti tra quelli che si libereranno a parametro zero. E uno dei dirigenti maggiormente attenti a questo tipo di calciatori è sicuramente l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, infatti, avrebbe messo nel mirino proprio l'attaccante del Napoli.

L'Inter punta Mertens

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga ha il contratto in scadenza a giugno con il Napoli e i nerazzurri lo avrebbero individuato per rinforzare il reparto avanzato, che potrebbe subire una piccola rivoluzione.

Il classe 1987, infatti, andrebbe a sostituire Alexis Sanchez, attualmente in prestito secco dal Manchester United e con l'ingaggio pagato a metà dai due club. Il Nino Maravilla percepisce oltre dieci milioni di euro a stagione e questo rende molto difficile la sua permanenza a Milano, dato che non sarebbe neanche il titolare dell'undici di Antonio Conte.

Mertens, in questo senso, rappresenterebbe il sostituto perfetto dell'ex giocatore di Arsenal, Barcellona e Udinese. Il belga, inoltre, sembra avere una maggiore integrità fisica. L'attaccante del Napoli sta scrivendo la storia e nella sfida di Champions League contro il Barcellona ha raggiunto Hamsik come miglior marcatore di sempre del club partenopeo a quota 121 reti. La trattativa per il rinnovo stenta a decollare e la corte dell'Inter non lo lascia indifferente, visto che in nerazzurro, inoltre, gioca il suo connazionale e amico, Romelu Lukaku.

La trattativa

La trattativa tra l'Inter e Dries Mertens non è ancora entrata nel vivo, dato che il belga vuole capire quali siano le reali intenzioni del Napoli, a cui sembrerebbe data la priorità. L'offerta per il rinnovo del contratto, però, non lo avrebbe soddisfatto e l'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, starebbe spingendo per arrivare alla fumata bianca. L'ex giocatore del Psv Eindhoven avrebbe chiesto al club di Aurelio De Laurentiis, per restare, un contratto biennale da 5,5 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma sempre intorno ai 5-5,5 milioni di euro.

Proprio questa richiesta starebbe bloccando tutto, mentre il club nerazzurro sarebbe pronto a soddisfare tali richieste. Se i partenopei non dovessero pareggiare tale proposta, entro un mese Mertens potrebbe accordarsi con l'Inter. In caso contrario, invece, Dries continuerà a scrivere la storia con la maglia del Napoli.