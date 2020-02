La Juventus si sta preparando con grande cura in vista della gara contro il Lione. I bianconeri, stamani, hanno svolto il classico risveglio muscolare. Dunque, la Juventus non ha fatto ulteriori prove tattiche e Maurizio Sarri ha solo qualche dubbio a centrocampo. Infatti, al momento il ballottaggio sulla mediana è fra Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. Per il resto le scelte di formazione sembrano pressoché fatte anche se non sono da escludere delle sorprese. Maurizio Sarri comunicherà definitivamente la formazione ai suoi ragazzi verso le 18:30/18:45.

La Juventus si prepara in vista del match contro il Lione

Quest'oggi, la Juventus seguirà il classico programma pre - partita e la squadra resterà all'interno dell'hotel che la sta ospitando a Lione fino alle 19/19:15. Maurizio Sarri, in vista del match odierno, sembra orientato a confermare il 4-3-3. A difendere la porta della Juventus ci sarà Wojciech Szczesny. Mentre in difesa toccherà probabilmente al quartetto formato da Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Infatti, dal primo minuto si dovrebbero rivedere il numero 19 juventino e il difensore olandese, mentre Giorgio Chiellini dovrebbe partire dalla panchina.

La Juventus ritrova Pjanic

I dubbi maggiori in casa Juventus, in vista della partita contro il Lione, riguardano il centrocampo. Infatti, Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur sono certi del posto, mentre resta ancora da capire chi agirà come interno di sinistra. Il ballottaggio, per ora, riguarda Adrien Rabiot e Blaise Matuidi. Il numero 25 juventino sembra favorito sul connazionale visto che ieri Maurizio Sarri in conferenza stampa ha speso delle bellissime parole nei suoi confronti.

L'allenatore della Juventus ha spiegato che Adrien Rabiot ha ancora grandissimi margini di miglioramento. A centrocampo, però, non è da scartare nemmeno l’ipotesi Aaron Ramsey, anche perché il tecnico della Juventus spesso riserva delle sorprese nel suo undici iniziale.

CR7 guiderà l'attacco della Juventus

Le partite di Champions League hanno sempre un fascino particolare sia per i tifosi che per i giocatori.

Le notti europee sono anche le preferite di Cristiano Ronaldo che ama particolarmente questa competizione. Dunque, contro il Lione, CR7 guiderà l'attacco della Juventus e insieme a lui ci saranno Juan Cuadrado e Paulo Dybala. In panchina, invece, ci sarà Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri per la gara contro il Lione ha a disposizione tutta la sua rosa ad eccezione di Merih Demiral e perciò sarà interessante capire chi andrà in tribuna visto che in Europa i sostituti a disposizione degli allenatori possono essere solo sette. Dunque è ipotizzabile che Sami Khedira e Douglas Costa, che sono appena rientrati dai rispettivi infortuni, possano finire in tribuna.

Però entrambi hanno caratteristiche uniche e dunque non è da escludere totalmente che Maurizio Sarri possa averli a disposizione per il match odierno.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado; Dybala, Cristiano Ronaldo.

3500 tifosi della Juventus saranno a Lione

Questa sera, al Groupama Stadium ci saranno 3500 tifosi della Juventus. Molti sostenitori bianconeri sono già a Lione e non sono stati oggetto di particolari controlli legati al Coronavirus. Dunque i tifosi della Juventus stasera saranno allo stadio e potranno sostenere i ragazzi di Maurizio Sarri.