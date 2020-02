Dopo giornate di apprensione la Serie B torna in campo, con quattro gare rimaste in "bilico" per diversi giorni. Ad affrontare una nuova sfida c'è il Crotone che affronterà in trasferta la Virtus Entella all'interno di uno stadio "Comunale" vuoto, a causa della scelta presa da parte della Lega B di disputare le gare nelle zone sottoposte ad allerta Coronavirus a porte chiuse. Dopo la vittoria esaltante dell'ultima giornata contro il Pescara, la squadra rossoblu dovrà proseguire sulla strada intrapresa per rimanere agganciato al treno della seconda posizione e dunque continuare il sogno per la promozione diretta nella massima serie.

Crotone, tre punti per il secondo posto

La squadra che scenderà in campo a Chiavari non dovrebbe mutare molto rispetto a quella che ha ben figurato all'Ezio Scida. Modulo consolidato, il 3-5-2, con Alex Cordaz tra i pali, difesa a tre con Vladimir Golemic da un lato, Luca Marrone centrale di ordine, e ballottaggio tra Giuseppe Cuomo e Marcos Curado sulla zona opposta. A centrocampo Alberto Gerbo e Salvatore Molina confermati sulle corsie esterne, con il terzetto di centrali che dovrebbe essere costituito da Ahmad Benali, Andrea Barberis e Junior Messias, con quest'ultimo ancora confermato nella sua nuova collocazione.

In attacco la coppia di punte formata da Nwankwo Simy e Samuel Armenteros che ben stanno figurando.

La Virtus Entella in cerca della rivincita

Dopo il Benevento la Virtus Entella andrà ad ospitare in casa il Crotone, che così come i Sanniti ha dimostrato in questo campionato di giocare un grande calcio, anche se spesso poco concreto e con qualche sbavatura. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Liguria dopo la stagione della prima "storica" promozione rossoblu, con in sella il tecnico Ivan Juric, una tappa importante per il cammino promozione degli squali che dovranno cercare di giocare al massimo questo match, ottenendo i tre punti in modo da portare pressione alle formazioni che la precedendo in classifica.

L'attaccante Maxi Lopez non convocato

Uno degli assenti a sorpresa della sfida del "Comunale" di Chiavari sarà l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez. Dopo mesi passati ad attendere un suo rientro in squadra a causa di un infortunio. la punta che ha fatto la sua ultima apparizione da titolare nel match di Empoli, non sembra più essere un tassello imprescindibile della squadra calabrese. Alla base della sua esclusione ci sarebbe una semplice scelta tecnica, complice anche la grande abbondanza che il reparto avanzato soprattutto dopo gli ultimi innesti apportati nel recente mercato di riparazione dalla società rossoblu.