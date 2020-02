Questo pomeriggio la Juventus ha battuto la Fiorentina per 3-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, e Matthijs De Ligt, ritrovando così la via della vittoria dopo lo stop di Napoli. Al termine della partita, però, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è lamentato perché, a suo dire, il secondo rigore a favore della Juventus non era da assegnare. Dopo lo sfogo del patron viola è arrivata la risposta di Pavel Nedved: il vice presidente bianconero si è detto stufo del fatto che quando le squadre perdano contro la Vecchia Signora si creino degli alibi.

Inoltre, il dirigente della Juventus ha sottolineato che la sua squadra, quest’oggi, ha vinto con pieno merito.

Nedved risponde a Commisso

Il vicepresidente bianconero ha sottolineato di rispettare il patron viola ma ha voluto dire con forza che la vittoria di oggi della Vecchia Signora è più che legittima: "Siamo abbastanza stufi di questo, perché la Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere" ha dichiarato il dirigente juventino, che poi ha aggiunto che spesso quando le squadre perdono contro la Juventus si creano degli alibi e si dice che la Vecchia Signora non vinca con merito.

Perciò Pavel Nedved ha spiegato che non trova giusto questo atteggiamento degli altri club nei confronti della sua squadra che vince perché se lo merita.

Nedved elogia Douglas Costa

Quest’oggi Maurizio Sarri ha fatto alcune modifiche di formazione e contro la Fiorentina si è affidato al tridente formato da Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. Questa soluzione ha dato le risposte sperate, visto che la Juventus ha portato a casa i tre punti.

Al termine della gara Pavel Nedved ha parlato proprio della forza del numero 11 juventino: "Lui è un giocatore devastante" ha dichiarato, aggiungendo che il brasiliano sui primi due passi, anche se marcato da un difensore, è pressoché imprendibile e perciò le squadre avversarie per cercare di fermalo devono raddoppiarlo. Dunque il vicepresidente della Juventus ha piena fiducia in Douglas Costa, che in questa seconda parte di stagione avrà modo di dimostrare il suo valore, anche se chiaramente dovrà essere gestito per evitare gli infortuni.

Nedved apprezza il lavoro di Sarri

In questi mesi si parla molto del lavoro che Maurizio Sarri sta facendo con la Juventus.

Il tecnico sta cercando di migliorare il gioco della squadra, anche se chiaramente il percorso richiede un po’ di tempo, visto che i bianconeri erano abituati a proporre una manovra ben diversa. Al termine della partita contro la Fiorentina Pavel Nedved ha parlato proprio del lavoro che sta facendo Maurizio Sarri: "Sta cercando di ottenere il massimo dai giocatori che ha a disposizione, è molto bravo a metterli in campo".

Intanto i calciatori bianconeri, dopo la vittoria contro la Fiorentina, hanno ricevuto un bel regalo da Maurizio Sarri: nella giornata di lunedì la squadra sarà a riposo. Dunque domani i cancelli della Continassa resteranno chiusi.

Wojciech Szczesny, tramite Instagram, si è complimentato con i suoi compagni visto che hanno raggiunto tutto gli obbiettivi che si erano prefissati, ovvero vincere in casa, non subire gol e avere un giorno di riposo.