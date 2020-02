Uno dei 'rivali' sportivi per eccellenza della Juventus ed in generale dei sostenitori bianconeri in questi anni è stato il giornalista Maurizio Pistocchi. Le dichiarazioni pesanti nei confronti di uno dei dirigenti della società bianconera ai tempi di Calciopoli (ovvero all'ex amministratore delegato della Juventus, Luciano Moggi) sono finite anche in tribunale, in un contenzioso fra i due in quanto il giornalista è stato accusato dall'ex dirigente bianconero di diffamazione. Pistocchi, dapprima in una trasmissione televisiva di Mediaset 'A tutto campo' e poi in un'intervista ad una testata giornalistica sportiva, nel 2014 definì Moggi come Vallanzasca sottolineando che era inammissibile il fatto che, nonostante fosse stato radiato dal calcio, era spesso invitato come ospite di trasmissioni sportive televisive.

Il giudice ha però assolto il giornalista nella sentenza avvenuta il 23 gennaio 2020.

Di recente Pistocchi è tornato di nuovo protagonista, questa volta indirettamente, in quanto i tifosi dell'Inter hanno deciso di dedicargli uno striscione che evidentemente ha fatto molto piacere all'ex giornalista di Mediaset. Il motivo della dedica è la recente vittoria in tribunale del giornalista in merito all'accusa di diffamazione mossa da Luciano Moggi per le dichiarazioni di Pistocchi risalenti appunto al 2014.

Curva Nord espone striscione per Pistocchi, la risposta: 'Questo è il mio Scudetto'

"Grande Pistocchi. Rispetto per l'onestà intellettuale, né con i tifosi, né con il potere". Questo è lo striscione che la Curva Nord dell'Inter ha voluto dedicare al giornalista Maurizio Pistocchi, che è stato ufficialmente scagionato il 23 gennaio dall'accusa di diffamazione mossa dall'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi nei suoi confronti.

Lo stesso giornalista ha risposto ai tifosi interisti su Twitter postando la foto con lo striscione con scritto "Questo è il mio Scudetto. Grazie alla Curva Nord dell’Inter per aver capito". Non sono mancate ovviamente le risposte al tweet di Pistocchi da parte dei sostenitori bianconeri che non hanno usato di certo parole dolci nei confronti del giornalista.

Questo è il mio Scudetto. 🙏 Grazie alla CurvaNord dell’Inter per aver capito ❤️Il Calcio è di chi lo ama pic.twitter.com/SUXeLx8sDs — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 29, 2020

La risposta di alcuni sostenitori bianconeri a Pistocchi

Uno degli utenti ha commentato il post di Pistocchi sottolineando come sia l'Inter che il giornalista "siano abituati agli scudetti di cartone". Pronta la replica del giornalista che ha risposto "meglio gli scudetti di cartone che la retrocessione". Un altro utente ha cercato di sdrammatizzare sottolineando come i suoi post possono sembrare filo interista. Anche qui Pistocchi ha replicato sottolineando che fra i suoi migliori amici ha anche dei sostenitori bianconeri che però si vergognano dei vecchi dirigenti della Juventus e del fatto che la società bianconera esponga scudetti revocati.

Ulteriore commento di un'utente ha rimarcato il fatto che Pistocchi faccia riferimento sempre alla Juventus e se fosse un giornalista oggettivo avrebbe la stima di tutti e non solo di alcune squadre. Il giornalista, in questo caso, ha risposto: "Non mi interessa la stima di tutti ma sono felice che chi segue il mio lavoro da 40 anni abbia capito quello che gente come te non capirà mai".