Il Calciomercato estivo ci sembra molto lontano considerata la sospensione forzata della stagione a causa dell'emergenza coronavirus. Nonostante questo, arrivano clamorose indiscrezioni di mercato che riguardano in particolar modo alcuni dei principali giocatori della rosa interista. Se da una parte si parla di una possibile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez, dall'altra emerge su possibile interesse del Real Madrid per il difensore centrale Milan Skriniar. Nominato di recente miglior slovacco della stagione, la società spagnola starebbe pensando all'ex Sampdoria per sostituire il capitano Sergio Ramos.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 70 milioni di euro, una somma che evidentemente non spaventa le ricche finanze del Real Madrid. Non è la prima volta che il centrale slovacco viene accostato alla società spagnola. Difficile però, come sottolinea Sport, che l'Inter possa avallare l'eventuale cessione del difensore centrale.

Secondo il giornale sportivo spagnolo Sport, il Real Madrid potrebbe sostituire Sergio Ramos con Milan Skriniar.

Il classe 1995 è uno dei difensori più apprezzati a livello europeo e di recente si è parlato anche di un interesse del Manchester City. L'idea dell'Inter però è quella di non privarsene anche perché in estate potrebbe partire il centrale uruguaiano Diego Godin. Altra cessione possibile è quella di Mauro Icardi. La punta argentina classe 1993 potrebbe essere riscattata per 70 milioni di euro dal Paris Saint Germain.

Inter, Icardi potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain

Non è escluso però che la società francese decida di non usufruire del diritto di acquisto. In tal caso la Juventus potrebbe presentare un'offerta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la scorsa estate, al momento del rinnovo del contratto fra Icardi e l'Inter, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe inserito una clausola aggiuntiva di 15 milioni (in aggiunta ai 70 milioni) che "costringerebbe" la Juventus a investire 85 milioni per l'acquisto dell'argentino.

Altri possibili partenti in estate sono gli esterni sinistri Asamoah e Biraghi. Se fossero confermate tali cessioni, arriverebbe un rinforzo come esterno sinistro di centrocampo: piace al tecnico Antonio Conte il terzino del Chelsea Marcos Alonso. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, ma la società inglese potrebbe decidere di diminuire le pretese economiche. Non è escluso che possa lasciare il Chelsea in prestito con diritto di riscatto a prezzo vantaggioso.