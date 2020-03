Non è possibile sapere quando si tornerà a giocare ma nel calcio, come nella vita, si cerca di trovare uno spicchio di normalità e il mercato per i giocatori può essere la via di fuga o la ripartenza. Per questo motivo non si fermano i rumors di Calciomercato e uno dei calciatori maggiormente chiacchierati è sicuramente l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Il Toro è esploso definitivamente in questa stagione finendo nel mirino dei grandi top club europei. Su tutti ci sono il Real Madrid e il Barcellona pronti a dare vita ad un 'Classico' anche sul mercato per l'attaccante argentino con i blaugrana che sarebbero in vantaggio.

Barcellona in vantaggio per Lautaro

Il nome di Lautaro Martinez potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato. L'attaccante argentino potrebbe dare vita ad un vero e proprio derby spagnolo di mercato tra Real Madrid e Barcellona. Stando a quanto riportato da Sportmediaset i blaugrana sarebbero in vantaggio con Leo Messi 'sponsor' d'eccellenza del nerazzurro. La Pulce sta premendo per l'acquisto del classe 1997 avendoci giocato insieme con la maglia della Nazionale argentina in coppa America lo scorso anno.

Il Barça, inoltre, deve rivoluzionare il reparto avanzato visto che Luis Suarez non è più giovanissimo e Dembélé è alle prese spesso con problemi fisici. E Lautaro sembra essere il rinforzo perfetto avendo mostrato le proprie qualità sia nel campionato italiano sia in Champions League. Nonostante fosse giovanissimo, infatti, l'argentino ha realizzato ben cinque reti in sei presenze nella massima competizione europea.

Più indietro il Real Madrid che ha fatto investimenti importanti già la scorsa estate con l'ingaggio, in particolare, di Eden Hazard, acquistato per oltre cento milioni di euro dal Chelsea.

L'offerta del club catalano

Sia Real Madrid che Barcellona non sembrano intenzionate a pagare per intero e in un'unica soluzione la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro per strappare Lautaro Martinez all'Inter.

I blaugrana sono pronti a convincere i nerazzurri, però, con un'offerta davvero importante dal valore complessivo anche superiore a quello della clausola. Nello specifico il club catalano sarebbe pronto a valutare l'attaccante centocinquanta milioni di euro. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, i catalani potrebbero mettere sul piatto una cifra cash da cinquanta milioni di euro più ben tre contropartite tecniche. Oltre ad Arturo Vidal, già cercato a lungo a gennaio e pallino di Antonio Conte, potrebbero rientrare nell'affare il centrocampista brasiliano, Arthur, e l'esterno destro portoghese Nelson Semedo.

Pedine che completerebbero quasi l'intera rosa nerazzurra, alla ricerca di un esterno ed almeno un centrocampista per la prossima estate.