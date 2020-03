L'emergenza coronavirus ha evidentemente cambiato i programmi di molte società calcistiche europee. Proprio nelle ultime ore SportMediaset ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus e un possibile viaggio a Madrid cancellato per via della pandemia.

Il motivo sarebbe stato l'acquisto del terzino sinistro brasiliano Marcelo. Secondo il noto sito sportivo la Juventus rimane sempre molto interessata al nazionale sudamericano e potrebbe a questo punto provare ad acquistarlo in estate.

Le recenti difficoltà dovute all'emergenza sanitaria potrebbero quindi non stoppare la trattativa. L'eventuale arrivo di Marcelo sarebbe stato sponsorizzato in particolar modo dal suo amico Cristiano Ronaldo, con il quale ha vinto tantissimi trofei nell'esperienza spagnola. Con un un contratto in scadenza a giugno 2022 ed i suoi 32 anni, Marcelo potrebbe dunque lasciare il Real Madrid a prezzo vantaggioso in estate. Secondo SportMediaset la Juventus avrebbe pronto un contratto di quattro anni.

La prossima estate, la Juventus dovrà necessariamente rinforzare il ruolo di esterno difensivo sinistro. Nella stagione fin qui disputata Alex Sandro è stato uno dei più impiegati proprio per la mancanza di alternative nel suo ruolo e per i continui infortuni subiti dai terzini di riserva (Danilo e De Sciglio). Di certo, l'eventuale arrivo di Marcelo trasformerebbe Alex Sandro in una riserva, a meno che la Juventus non decida di cedere il classe 1991.

In ogni caso, sono tanti i terzini sinistri accostati alla Juventus in questi giorni. Di sicuro tornerà Luca Pellegrini, acquistato la scorsa estate dalla Roma e girato in prestito secco in questa stagione al Cagliari. Bisognerà vedere se l'under 21 sarà confermato o se verrà di nuovo girato in prestito per maturare altra esperienza in Serie A. Uno dei nomi che piace poi alla Juventus e a Sarri è sicuramente quello di Emerson Palmieri.

L'interesse del Chelsea per Alex Telles e Chilwell potrebbe infatti portare alla cessione del nazionale italiano. La Juventus potrebbe essere una possibilità per l'ex Roma anche se ci sarebbe la concorrenza dell'Inter.

Quello che è probabile è che il Calciomercato estivo possa essere caratterizzato da scambi e da opportunità di mercato. L'emergenza sanitaria ed economica dovuta al virus potrebbe inevitabilmente condizionare gli introiti delle società di calcio e quindi non favorire gli investimenti sul mercato. Si parla infatti di alcuni scambi, come quello fra Icardi e Pjanic fra Psg e Juventus o Mandragora-Cristante.

Il centrocampista attualmente all'Udinese sarebbe acquistato dalla Juventus (che vanta un diritto di riacquisto) e girato quindi alla Roma per Cristante.