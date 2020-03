La Juventus, così come tutte le squadre europee, sta cercando di capire se e quando riprenderà la stagione sportiva. La società bianconera è stata la prima a dover affrontare l'emergenza legata al Coronavirus considerato che Daniele Rugani è stato il primo giocatore di Serie A a contrarre il virus.

Fino a quando non arriverà l'ok dalle autorità sanitarie non ripartiranno ovviamente gli allenamenti. Di questa situazione così difficile per il paese ha parlato anche Alessandro Del Piero ai microfoni di Radio 24: "Ci sarà timore in alcune situazioni, ma l'atleta è forte e prende il problema come qualcosa da superare".

La Juventus può vincere la Champions League

Al momento, è praticamente impossibile stabilire quando riprenderanno le competizioni calcistiche. Ma molti addetti ai lavori, in questi giorni, stanno cercando di capire come potranno riprendere a lavorare le squadre dopo una pausa così lunga. Di questo e molto altro ha parlato anche Alessandro Del Piero: "Ci sarà un po' di rodaggio da un punto di vista fisico e psicologico al rientro", ha detto l'ex capitano della Juventus che ha anche aggiunto che per un calciatore allenarsi a casa non è come farlo in un centro sportivo.

Per Del Piero, però, la società bianconera fino ad ora è stata protagonista di una stagione in linea con le sue ambizioni. Se ci sarà una ripresa delle competizioni dunque, secondo l'indimenticato numero 10 bianconero, la squadra di Maurizio Sarri avrà ottime chance di vincere. Secondo lui la Vecchia Signora potrebbe anche riuscire a conquistare la Champions League: "Ha le qualità per farlo anche se è complicato", ha spiegato Del Piero.

La Juventus ha bisogno di tempo

In questa stagione, la Juventus ha disputato ottime partite alternate però a prestazioni meno buone, frutto evidentemente di una necessità ancora in essere di assorbire i metodi di Maurizio Sarri. Anche una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero ha spiegato che al tecnico toscano serve tempo prima di ottenere una grande continuità dal punto di vista del gioco: "Per quello serve tempo, allenamenti, non è semplice in una stagione normale in cui la Juve ha tanti impegni", ha dichiarato Del Piero che ha poi aggiunto che lui non si è mai stupito del fatto che la Juventus non abbia mostrato un gioco stellare in ogni singola partita.

"Non si modificano subito idee e spirito di gioco, sono elementi che necessitano della giusta tempistica" ha chiosato Del Piero.