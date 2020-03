La Juventus potrebbe concentrare gran parte degli sforzi del prossimo Calciomercato nel rinforzare il centrocampo. Probabile infatti che la società bianconera decida di attuare un vero e proprio restyling della mediana, arrivando a cedere giocatori come Khedira e Pjanic. L'ottima prestazione di Bentancur in regia contro l'Inter potrebbe facilitare la partenza del centrocampista bosniaco. Se così fosse, la Juventus potrebbe investire su almeno due centrocampisti. Si parla molto di Tonali ma il sogno di mercato per eccellenza potrebbe essere Paul Pogba che potrebbe lasciare il Manchester United.

L'acquisto di Bruno Fernandes dimostrerebbe concretamente le intenzioni dello United di lavorare ad un presente e futuro anche senza il nazionale francese. Ipotesi avvalorata da 'Marca', secondo il quale gli inglesi starebbero facendo concorrenza al Real Madrid nella corsa per arrivare al centrocampista offensivo olandese dell'Ajax Van de Beek.

Pogba sarebbe sempre più vicino: United avrebbe pronta offerta per Van de Beek

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal giornale sportivo spagnolo 'Marca', il centrocampista del Manchester United Paul Pogba in estate potrebbe lasciare l'Inghilterra.

La società inglese starebbe lavorando all'acquisto di Donny Van de Beek dall'Ajax per circa 55 milioni di euro.

Soldi che potrebbero arrivare dalla partenza di Pogba, valutato dallo United almeno 100 milioni di euro. La Juventus sarebbe una delle possibili destinazioni del nazionale francese ma è difficile che la società bianconera possa investire una somma del genere per il centrocampista. D'altronde Pogba ha il contratto in scadenza la prossima stagione.

Da gennaio 2021 potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi altro club. Nel mese scorso si è parlato anche di un possibile inserimento da parte della Juventus di una contropartita tecnica che possa diminuire l'esborso economico da pagare allo United. Il nome accostato alla società inglese sarebbe quello di Aaron Ramsey. Le ultime prestazioni del gallese però avrebbero consolidato la sua permanenza alla Juventus anche per la prossima stagione.

Pogba, Aouar e Tonali

Nelle ultime ore è stato accostato ai bianconeri anche il centrocampista del Lione Houssem Aouar. La prestazione del francese nell'andata degli ottavi di Champions League (proprio contro la Juventus) ha dato ulteriore conferma delle qualità tecniche del classe 1998. Come è noto, però, trattare con il presidente del Lione Aulas è sempre difficile. La società francese infatti è da sempre bottega cara e pretende somme importanti per i propri giocatori. Nonostante questo, il massimo dirigente francese non ha mai nascosto la speranza di trattare la cessione di un suo giocatore al suo amico Andrea Agnelli.