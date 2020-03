La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato la prossima estate. Gran parte delle decisioni di mercato potrebbero dipendere da questo finale di stagione e quindi dal cammino in Serie A, Coppa Italia e soprattutto in Champions League. In ogni caso la società bianconera sarebbe intenzionata dapprima ad investire sul centrocampo. Non sono escluse però cessioni pesanti: fra i nomi spicca quello di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore sarebbe rimbalzata l'ennesima indiscrezione dalla Spagna in merito al possibile interesse dalla Juventus per il portiere del Barcellona Ter Stegen.

Quest'ultimo starebbe valutando l'eventualità di lasciare la Spagna per una nuova esperienza professionale. La possibilità Juventus sarebbe la più credibile, soprattutto se la società bianconera dovesse decidere di mettere sul mercato l'attuale portiere titolare Szczesny. Quest'ultimo ha di recente rinnovato il contratto fino a giugno 2024 ma non è escluso che possa lasciare Torino qualora arrivasse un'importante offerta.

Come al solito la Juventus dà molta rilevanza alle plusvalenze e l'eventuale partenza del polacco genererebbe un beneficio finanziario notevole (il polacco è stato acquistato due stagioni fa per circa 14 milioni di euro).

Juventus, possibile occasione Ter Stegen: vorrebbe lasciare il Barca

Secondo 'Radio Catalunya', Ter Stegen potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus, qualora i bianconeri decidessero di cedere l'attuale portiere titolare Szczesny. Dalla partenza del polacco la Juventus potrebbe incassare anche 50 milioni di euro che sarebbero reinvestiti sul nazionale tedesco. L'indiscrezione della radio spagnola tuttavia non trova conferme, anzi è stata smentita anche in Spagna.

La giornalista Helena Condis, nella trasmissione 'El Partitazo de Cope', avrebbe dichiarato che il portiere tedesco vorrebbe rimanere al Barcellona e sarebbe intenzionato a rinnovato il suo contratto con la società catalana in scadenza a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

Se in Spagna arrivano indiscrezioni sul possibile interessamento bianconero a Ter Stegen, in Italia i media sportivi hanno invece lanciato la voce su una trattativa fra Juventus ed il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma.

Il portiere della nazionale italiana è in scadenza di contratto a giugno 2021 e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus. La trattativa potrebbe essere agevolata dal fatto che l'agente di Donnarumma è Mino Raiola, amico del vice presidente bianconero Pavel Nedved. L'agente sportivo, fra l'altro, la scorsa estate avrebbe favorito l'arrivo di De Ligt in bianconero. Inoltre la prossima estate potrebbe portare a Torino il centrocampista del Manchester United Paul Pogba.