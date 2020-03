"Abbiamo alzato l'asticella, siamo stati bravi ad arrivare sin qui per giocarci qualcosa d'importante in una gara che ha un certo valore in classifica". Parla così Antonio Conte ai microfoni della tv interista alla vigilia di Juventus-Inter, in programma stasera alle ore 20:45, sottolineando che il gruppo è sotto tensione da otto mesi. Non a caso, ieri all'esterno del centro Suning erano presenti circa cinquecento tifosi festanti, armati di striscioni e sciarpe nerazzurre, che hanno incitato la squadra prima della partenza per Torino.

La giornata dell'Inter e dei suoi tifosi

Nella giornata di ieri, il gruppo è arrivato ad Appiano Gentile all'ora del caffè e poi si è allenato a porte chiuse sotto la guida del tecnico. Fuori i propri beniamini che li incitavano in una gara che può valere la stagione. Scene d'entusiasmo dimenticate da un po' di tempo, ma ignorando per qualche ora i consigli di evitare assembramenti e restare a casa, i fan di Lukaku e Lautaro Martinez hanno voluto in qualche modo essere vicini alla squadra nel momento più importante della stagione, non potendo seguire la squadra in trasferta.

Juventus-Inter, si gioca a poche chiuse: probabili formazioni

Non c'è dubbio che giocare in casa della Juventus a porte chiuse rappresenti un piccolo ma importante vantaggio per l'Inter, che non sentirà la pressione dei tifosi avversari. Ma guai a ritenere la strada in discesa: il fatto che si giochi senza pubblico rende ancor più strano il silenzioso ritorno a Torino di Antonio Conte, contro quella Juventus di cui ha portato la fascia di capitano in campo per poi diventarne allenatore (stravincente) dal 2010 al 2014.

Oggi però l'obiettivo si chiama scudetto, il passato non conta più. "Da parte nostra c'è voglia ed ambizione di cercare di avvicinarci quanto più possibile a loro", avverte Conte. Che di dubbi sembra averne pochi: più Bastoni che Godin in difesa, a centrocampo più Candreva che D'Ambrosio. Ci si aspetta una partita a scacchi movimentata dalle accelerazioni di Cuadrado e dalle invenzioni di CR7, ma pure dalla forza di Lukaku.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szcesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro.