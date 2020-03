La pausa forzata da campionato e coppe non ferma le indiscrezioni di mercato. Il Corriere dello Sport ha lanciato un'indiscrezione secondo cui Juventus e Roma starebbero pensando ad uno scambio fra centrocampisti nella prossima stagione. Rolando Mandragora attualmente gioca nell'Udinese, ma la società torinese potrebbe esercitare un diritto di riacquisto pari a 26 milioni di euro (dunque 6 milioni in più rispetto ai 20 incassati per girarlo ai friulani). Dopodiché, il mediano 22enne passerebbe alla Roma in cambio di Bryan Cristante.

I due calciatori verrebbero valutati intorno ai 35 milioni di euro, e se la trattativa dovesse concretizzarsi, sarebbe indubbiamente importante sotto il profilo finanziario. Infatti, sia Juventus che Roma potrebbero mettere a bilancio delle cospicue plusvalenze, sulla scorta di quanto accaduto la scorsa estate con Spinazzola e Pellegrini.

Ovviamente, dietro quest'eventuale accordo ci sarebbero anche delle motivazioni tecniche: Cristante interesserebbe alla Juventus per la sua capacità di giocare davanti alla difesa ma anche da mezzala.

L'ex Atalanta è riuscito a crescere tatticamente soprattutto grazie all'ottimo lavoro che hanno fatto con lui dapprima Gasperini e adesso Fonseca alla Roma.

Juventus, ipotesi scambio di mercato Mandragora-Cristante con la Roma

La Roma avrebbe cominciato a seguire con interesse Mandragora da gennaio, dopo l'infortunio occorso a Diawara. Sulle tracce del centrocampista dell'Udinese pare ci sia anche la Fiorentina.

Ad ogni modo, qualora Juventus e Roma dovessero accordarsi, si tratterebbe di un'intesa che verrebbe avallata anche dai giocatori. Bryan Cristante a Torino potrebbe farebbe un ulteriore salto di qualità, mentre per Mandragora un eventuale trasferimento dall'Udinese alla Roma (via Juventus) potrebbe rappresentare un'occasione importante per affermarsi in una grande piazza come quella capitolina. Ricordiamo, infine, che entrambi sono già nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini.

La Juventus cerca nuovi innesti per il centrocampo

Cristante, almeno in un primo momento, verrebbe inserito nell'organico bianconero come riserva. La Juventus, infatti, sta scandagliando il mercato alla ricerca di nuovi centrocampisti. Il sogno di riportare Pogba a Torino non sarebbe ancora svanito, ma allo stesso tempo la dirigenza della Vecchia Signora starebbe seguendo anche Sandro Tonali del Brescia e Houssem Aouar del Lione.

Naturalmente, prima di mettere a segno degli acquisti, ci dovrebbero essere anche delle cassioni. Per il momento, tra i probabili partenti ci sarebbero soprattutto Sami Khedira e Miralem Pjanic.

Quest'ultimo, in particolare, prima che la stagione si fermasse per l'emergenza sanitaria, aveva cominciato a mostrare una scarsa condizione fisica e in particolare un'involuzione tattica nel ruolo di regista della squadra di Sarri. Il centrocampista bosniaco piace in particolare al Paris Saint-Germain, ma sarebbe seguito anche da Barcellona e Real Madrid.