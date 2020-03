In questo momento di pausa del campionato di serie A, continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva e non avrebbe smesso di monitorare Ivan Rakitic. Nell'ultima sessione invernale il Barcellona ha messo sul piatto il giocatore croato, dal momento che era interessato al alcuni calciatori della Juventus, ovvero Federico Bernardeschi ed Emre Can (che poi però ha deciso di trasferirsi al Borussia Dortmund).

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, Ivan Rakitic vorrebbe lasciare il Barcellona nella prossima sessione estiva, dunque il club blaugrana potrebbe decidere di proporre uno scambio alla Juventus a giugno. Come riporta la nota emittente televisiva 'Tv3', il Barcellona avrebbe messo nel mirino Douglas Costa, giocatore che ha avuto numerosi problemi fisici nel corso di questa stagione.

Mercato Juventus, dalla Spagna rumors su possibile scambio Douglas Costa-Rakitic

Juventus e Barcellona starebbero dunque pensando di effettuare un importante scambio di centrocampisti nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Maurizio Sarri adora Douglas Costa, ma l'esterno offensivo brasiliano ha dimostrato di avere troppi problemi fisici. Ivan Rakitic ha espresso da tempo il suo desiderio di lasciare la Catalogna, dal momento che al momento parte piuttosto indietro nelle gerarchie. Il centrocampista croato, inoltre, sarebbe molto gradito alla Juventus e potrebbe rivelarsi l'uomo ideale per risolvere i problemi in mediana spesso evidenziati nel corso di questa stagione.

Rakitic una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre Douglas Costa viene valutato dal club bianconero sui 40 milioni di euro.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. La Juventus, comunque, starebbe lavorando anche per rinforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riporta la stampa britannica, infatti, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Harry Kane per l'attacco.

Il bomber classe 1993 del Tottenham e della nazionale inglese, comunque viene valutato ben 170 milioni di euro, cifra che potrebbe allontanare i bianconeri (che in ogni caso starebbero cercando un sostituto per Gonzalo Higuain). Sul centravanti del Tottenham, inoltre, ci sarebbero anche Inter e Manchester United, club che sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra consistente per assicurarsi le sue prestazioni. La Juventus monitora con attenzione anche Mauro Icardi, da sempre pallino del direttore sportivo Fabio Paratici.