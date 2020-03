La situazione societaria del Milan, in quest'ultimo periodo, non appare tra le più solide sopratutto perché a mancare sembrano essere i punti di riferimento. Quelle bandiere rossonere, come Boban e Maldini, che avevano caldeggiato l'acquisto di un certo Zlatan Ibrahimovic sembrano siano state già relegate nel dimenticatoio: il croato licenziato con strascichi legali al seguito e il futuro dell'ex capitano in bilico. Il calciomercato del Milan, però, resta in fermento ed il nome nuovo come ala destra sarebbe Jérémy Doku, in forza all'Anderlecht.

Jérémy Doku: le caratteristiche del giocatore

Solo 17 anni e un talento cristallino quello di Jérémy Doku, tanto che si sta già facendo spazio tra i 'grandi': una rete in quattro presenze col Belgio Under 21 e tre goal in ventuno presenze nella Pro League con l'Anderlecht. Aveva già esordito la scorsa stagione nella massima serie belga, ma da dicembre 2019 è divenuta l'ala destra titolare dei fiamminghi. Piede destro naturale con spiccate capacità di accelerazione, Jérémy può vantare tra le sue peculiarità anche la duttilità difatti nelle giovanili dell'Anderlecht ha ricoperto anche il ruolo di ala sinistra e seconda punta, malgrado la sua collocazione primaria pare essere la fascia destra al momento.

Ghanese naturalizzato belga ha un valore di circa 6 milioni di euro, stando a Transfermakt.it, che per un classe 2002 è già un dato estremamente significativo, tenendo in considerazione l'enorme margine di crescita.

La 'linea verde' di Gazidis: Doku e tanti giovani della Primavera

Gazidis pare abbia fissato un tetto salariale, in merito ai stipendi dei calciatori, a 2 milioni di euro per la prossima stagione strizzando l'occhio ad acquisti giovani, talentuosi e dal prezzo non eccessivamente elevato, la classica 'linea verde'.

Per fare ciò e mantenere un tasso tecnico all'altezza del blasone, però, pare voglia promuovere qualche talento della Primavera rossonera in modo da ammortizzare i costi ed, al contempo, far crescere talento e valutazione di mercato degli stessi; un po' come accaduto quest'anno col difensore Gabbia. Daniel Maldini, già esordiente nella stagione in corso, sarebbe il primo candidato a salire in prima squadra in pianta stabile, sperando che la sua battaglia contro il coronavirus dia esiti positivi al più presto.

Il secondo della lista potrebbe essere il centrocampista classe 2000, che può adattarsi anche a mediano e difensore centrale, Marco Brescianini che, grazie al vizio del goal, ha già avuto l'onore di essere convocato tra i 'grandi' nelle stagioni passate. L'ultimo nome, che sarebbe una new entry in prima squadra, è la punta di origine brasiliana Luca Capanni, capace di segnare 9 reti in 12 partite con la Primavera.