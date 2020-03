Sabato 21 marzo, la Juventus ha annunciato che Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus. Il numero 10 juventino era già in isolamento volontario da diversi giorni e adesso sta proseguendo la sua quarantena presso la sua abitazione. Oltre, a Paulo Dybala anche la sua fidanzata Oriana Sabatini ha contratto il Covid - 19. La bella argentina ha parlato in un'intervista rilasciato ad un programma sudamericano "Cortá por Lozano" e ha spiegato che lei e l'attaccante juventino hanno accusato i sintomi del virus in periodi diversi.

Oriana Sabatini, inoltre, ha raccontato come lei e Paulo Dybala stanno affrontando il loro periodo di quarantena e entrambi già da diversi giorni sono in isolamento nella residenza torinese del giocatore bianconero.

Dybala resta in quarantena

Oriana Sabatini, in un'intervista rilasciata ad un programma argentino, ha raccontato come sta combattendo il Coronavirus: "All'inizio avevo la tosse secca, ma poi avevo molto muco", ha dichiarato la fidanzata di Dybala che poi ha aggiunto di non aver mai avuto la febbre e quindi ha pensato di avere una semplice influenza.

Oriana Sabatini, però, ha spiegato che dopo un allenamento svolto in casa ha avuto il sospetto di aver contratto il Coronavirus: “Mi sono stancata senza fare nulla". Infine, la compagna di Dybala ha rivelato che lei e il giocatore della Juventus sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19 visto che Daniele Rugani e Blaise Matuidi avevano già il virus. La bella Argentina ha anche spiegato che il numero 10 della Juventus ha manifestato i primi sintomi solo dopo aver ricevuto i risultati del tampone: "Paulo è stato l'ultimo ad aver avuto i sintomi, un giorno dopo aver effettuato i test, il 9º giorno di quarantena".

Dybala passa il tempo guardando le serie TV

In questi giorni, Paulo Dybala si trova nella sua casa sua torinese e sta combattendo il Coronavirus. Il numero 10 della Juventus è in quarantena e vi resterà ancora per un po'. Paulo Dybala, però, non è solo e al suo fianco c'è la sua fidanzata Oriana Sabatini. La ragazza, nelle ultime ore, ha parlato ad un programma argentino e ha raccontato come lei e il suo compagno stanno passando la loro quarantena: "Ora l'unica cosa che facciamo è dormire, guardare serie TV e cucinare", ha dichiarato Oriana Sabatini che poi ha anche spiegato che la Juventus, in questi giorni, sta portando a lei e a Dybala sia il pranzo che la cena.

Infine, l'argentina ha raccontato che per lei è stato molto complicato dover dire a suo padre di aver contratto il Covid-19: "Quando li ho chiamati ho pensato che papà sarebbe morto". Inoltre, Oriana Sabatini ha rivelato che suo padre è molto preoccupato per le sue condizioni di salute.