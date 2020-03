Cristiano Ronaldo continuerà a giocare nella Juventus anche l’anno prossimo? Dopo gli ultimi rumors di Calciomercato la domanda rimbalza nella testa dei tifosi, ma Tuttosport, oggi in prima pagina, tranquillizza tutti. Il fenomeno portoghese dovrebbe restare e i Campioni d’Italia avrebbero in mente un piano per farlo rendere al meglio. Il contratto dell’attaccante scade tra due anni e non ci sarebbero indizi perché non venga rispettato.

Calciomercato Juventus, Tuttosport smorza le voci sull’addio di Cristiano Ronaldo

Nessun divorzio quindi tra la Juventus e Cristiano Ronaldo nonostante i rumors che ultimamente sono arrivati dalla Spagna. La presenza del portoghese in tribuna durante l’ultima supersfida tra le merengues e il Barcellona aveva fatto scattare molte chiacchiere sul riavvicinamento di CR7 alla sua ex squadra. I blancos non sarebbero gli unici interessati alla stella bianconera, sempre secondo i media iberici negli ultimi tempi, ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain a corteggiare Ronaldo per la prossima stagione.

I parigini a fine stagione potrebbero perdere uno tra Neymar e Mbappè e vorrebbero proprio l’attaccante dei Campioni d’Italia per sostituire chi partirà. Le voci di addio, secondo Tuttosport, non corrispondono però alla realtà, il calciatore sarebbe convinto di restare a Torino anche l’anno prossimo e poi ci sono quei due anni di contratto da quasi 30 milioni di stipendio a stagione a blindare il giocatore.

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus ma l’attacco cambierà

Cristiano Ronaldo e la Juventus dovrebbero quindi continuare insieme e i bianconeri avrebbero un piano per far rendere al meglio la superstar lusitana. Lo staff tecnico e quello di mercato si starebbero confrontando sulla necessità di portare a Torino un centravanti di razza che possa giocare in tandem con CR7. La strada scelta sembra questa e i nomi di certo non mancano.

Il primo della lista sembra essere sempre Mauro Icardi che dopo un buon inizio con il PSG, adesso, complice il ritorno di Cavani, sta facendo fatica a trovare una maglia da titolare. Dopo la lunga telenovela della scorsa estate, Paratici potrebbe tornare all’assalto anche se prima dovrà esser risolta la questione del riscatto tra i francesi e l’Inter, attuale proprietario del cartellino di Maurito.

Icardi non sarebbe però l’unico obiettivo bianconero per il prossimo calciomercato. Tra i giocatori seguiti c’è, per esempio, Gabriel Jesus del Manchester City. L’esclusione dalla Champions League per le prossime due stagioni sembrava poter allontanare il brasiliano dal club, ma secondo le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra lo stesso giocatore avrebbe giurato fedeltà alla squadra di Guardiola.

Un nome caldissimo per la prossima estate sarà quello di Timo Werner, cannoniere della rivelazione Lipsia che tutti vorrebbero acquistare. Liverpool, Barcellona e tante altre squadre gli fanno la corte e anche la Juventus starebbe guardando alla sua situazione con particolare interesse. Continuano anche le indiscrezioni sul futuro del baby fenomeno del Borussia Dortmund Haaland che però si è trasferito solo a gennaio in Bundesliga e quindi per la prossima estate sembra obiettivo molto difficile. Aperto anche il discorso legato a Harry Kane che sembra in uscita dal Tottenham ma è corteggiato anche dalle big inglesi, Manchester United in testa.

L’arrivo di un nuovo centravanti potrebbe cambiare il futuro di Gonzalo Higuain, che a quel punto avrebbe meno spazio, ma non quello di Paulo Dybala. La Joya è ormai un punto fermo della formazione di Maurizio Sarri che è riuscito a farlo rendere al meglio. L’idea dei dirigenti della Juventus è quello di fargli firmare il rinnovo di contratto il primo possibile in modo da mettersi al riparo da eventuali assalti per la prossima finestra di calciomercato.