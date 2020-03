Giovedì 12 marzo alle ore 21:00 ci sarà Inter-Getafe, match valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League. La banda di Conte ha superato agevolmente il turno precedente, i sedicesimi di finale, battendo per 2-0 in trasferta e 2-1 in casa i bulgari del Ludogorets. Gli spagnoli, invece, hanno raggiunto questa ulteriore fase ad eliminazione diretta avendo avuto la meglio sull'Ajax, grazie alla vittoria casalinga per 2-0 ed alla sconfitta fuori dalle mura amiche per 2-1 (3-2 risultato complessivo per il Getafe).

Inter, ballottaggio Godin-Bastoni per la difesa

Mister Conte, dopo l'amara sconfitta in campionato contro la Juventus per 2-0, è chiamato a dare una scossa all'ambiente riacquistando autostima e mostrando una grinta ed un cinismo che, allo Juventus Stadium, sono stati assenti per gran parte del match. La partita con gli spagnoli, quindi, sarà un banco di prova essenziale anche per testare le reali qualità della compagine nerazzurra in questa stagione calcistica. Per questo delicato match d'andata, il tecnico salentino potrebbe tener fede al suo modulo schierando nuovamente il 3-5-2.

Confermato Handanovic in porta, in difesa assieme a Skriniar vi sarà un doppio ballottaggio tra Godin-Bastoni, con l'italiano che pare avanti nelle gerarchie, e De Vrij-Ranocchia, con l'olandese leggermente favorito per scendere in campo come titolare. In mezzo al campo gli interpreti dovrebbero essere Candreva e Young che agiranno come ali, nel frattempo al centro ci saranno Eriksen, Barella e Brozovic.

Tandem offensivo che sarà presumibilmente affidato ancora una volta alla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Getafe, 4-4-2 con Angel e Mata in attacco

José 'Pepe' Bordalas ha raggiunto gli ottavi di finale grazie ad una vera e propria impresa contro gli olandesi dell'Ajax che, da pronostico, erano nettamente favoriti per il passaggio del turno. Ciò è avvenuto non senza sofferenza, come dimostra la partita di ritorno, ma dimostrando di avere una compagine in grado di scardinare gli equilibri di ottime squadre come i Lancieri.

L'allenatore di Alicante, però, sa che adesso l'asticella si alzerà ancora di più e, per riuscire a mettere in difficoltà i nerazzurri, potrebbe optare per un classico 4-4-2 con Soria tra i pali. In difesa Suarez e Miramontes dovrebbero essere i terzini dell'incontro con Dakonam ed Etxeita ad agire al centro. Pochi dubbi sembrano palesarsi a centrocampo dove gli interpreti saranno presumibilmente Kenedy e Nyom le ali ed il duetto Arambarri-Maksimovic a far filtro al centro. In attacco spazio al duetto Angel-Mata.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Inter-Getafe:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni (Godin), De Vrij (Ranocchia), Candreva, Barella, Eriksen, Brozovic, Young, Lukaku, Lautaro.

All. Conte.

Getafe (4-4-2): Soria, Suarez, Etxeita, Dakonam, Miramontes, Kenedy, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Mata, Angel. All. Bardalas.