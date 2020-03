Il 12 marzo alle ore 18:55 ci sarà Siviglia-Roma, match valido per l'andata degli ottavi di finale Europa League. Nel turno precedente, i sedicesimi di finale della competizione, i giallorossi si sono imposti contro i belgi del Gent (vincendo 1-0 l'andata all'Olimpico e pareggiando 1-1 in trasferta al ritorno). Mentre gli spagnoli hanno superato il turno con il Cluj CFR grazie alla regola delle reti segnate in trasferta, avendo pareggiato 1-1 in Romania e 0-0 in casa.

Siviglia, Suso contro una sua 'corteggiatrice'

La formazione di mister Lopetegui si avvicina a questo delicato ed importante match d'andata con la consapevolezza di poter contare sugli elementi più validi della rosa a sua disposizione considerando che, al momento, non vi sono infortuni rilevanti. Il modulo su cui punterà sarà presumibilmente il 4-3-3 con Vaclik tra i pali che sarà protetto dal quartetto difensivo composto Navas, Koundè, Diego Carlos e Reguilon. Pochi sembra avere il tecnico spagnolo per gli interpreti di centrocampo che avranno buone chance di essere Jordan, Gudelj e l'ex interista Banega.

Un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato è Suso, corteggiato proprio dalla Roma prima di approdare in Spagna nella sessione di gennaio, che completerà il tridente offensivo assieme ad Ocampos e De Jong.

Roma, ballottaggi Under-Perez e Fazio-Villar

La squadra di Paulo Fonseca sta attraversando un periodo altalenante in campionato e l'ancora di salvezza, sia per la sua panchina che per l'annata giallorossa in generale, potrebbe essere rappresentata proprio dal proseguo in Europa League.

Per questo incontro d'andata il modulo che sceglierà il tecnico portoghese dovrebbe essere il 4-2-3-1 con l'imprescindibile Pau Lopez in porta. Quartetto arretrato che sarà probabilmente formato da Kolarov e Spinazzola come terzini e Smalling assieme ad uno tra Fazio e Villar, con l'argentino avanti nelle gerarchie, che si posizioneranno al centro della difesa. In mediana sarà la volta di Mancini e Cristante, che agiranno alle spalle di Mkhitaryan, Kluivert ed Under, il quale pare leggermente favorito su Carles Perez.

L'unica punta sarà ancora una volta il bosniaco Edin Dzeko.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma di giovedì 12 marzo alle ore 18:55, dovrebbe quindi essere le seguenti:

Siviglia (4-3-3): Vaclik, Navas, Koundè, Diego Carlos, Reguilon, Jordan, Gudelj, Banega, Suso, de Jong, Ocampos. All. Lopetegui.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Fazio (Villar), Smalling, Kolarov, Mancini, Cristante, Under (Carles Perez), Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko. All. Fonseca.