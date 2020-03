La telenovela Rakitic per il Calciomercato della Juventus non è ancora finita. Le voci sul possibile approdo a Torino del centrocampista non si placano e così dopo gli abboccamenti della scorsa estate e dell’ultima sessione di mercato di gennaio, in Spagna parlano di un possibile trasferimento a Torino fissato per giugno. La situazione del vice campione del mondo in carica a Barcellona non sembra essere cambiata: il croato gioca di più con Setien, ma questo secondo il Mundo Deportivo non gli darà la possibilità di rimanere in Catalogna per il prossimo campionato.

Le novità sul caso Rakitic non guardano solo al futuro ma anche al passato, secondo l’emittente spagnola TV3 a gennaio Juve e Barcellona hanno infatti provato ad imbastire uno scambio tra il centrocampista e Douglas Costa. Un discorso che, sempre secondo la TV spagnola, era ben avviato anche se alla fine nulla è andato in porto. Tutto finito? Nemmeno per sogno, perché sempre nella penisola iberica spingono per un riaccendersi dell’interesse bianconero per la prossima estate.

Calciomercato Juventus: il Barcellona scarica Rakitic

L’addio di Rakitic al Barcellona sembra cosa certa e la buona notizia per gli uomini del calciomercato della Juventus è che il prezzo potrebbe abbassarsi nei prossimi mesi. Il contratto del 32enne scade infatti nel 2021 e quindi l’estate che sta per arrivare sarebbe una delle ultime occasioni per i blaugrana di monetizzare. L’addio a parametro zero è un’ipotesi da non scartare e così, scrive sempre il Mundo Deportivo la prossima sessione di mercato sarà quella in cui il croato lascerà il suo attuale club, ipotesi sostenuta anche da un altro quotidiano sportivo iberico, Sport.

Il centrocampista croato potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus che in mediana in questa stagione sta facendo molta fatica. Per il gioco di Sarri serve tanta qualità e per ora, sotto questo punto di vista, i bianconeri non sembrano troppo forniti. Rabiot va a corrente alternata, Matuidi è un giocatore muscolare che non ha nel palleggio il suo fondamentale migliore e ora anche Pjanic non riesce ad esprimersi ai massimi livelli.

I soli Bentancur e Ramsey sembrano poter accendere la manovra dei Campioni d’Italia e questo non può bastare a chi deve competere per vincere tutto.

Tutti su Rakitic: PSG, Siviglia e Atletico Madrid sfidano la Juventus

Un giocatore della dimensione di Ivan Rakitic non avrà problemi a trovare una nuova squadra e così i rumors di calciomercato oltre alla Juventus indicano almeno altre tre squadre pronte a dare battaglia per portarselo a casa. Due arrivano dalla Spagna e sono l’Atletico Madrid e il Siviglia. I Colchoneros stanno da tempo sondando il mercato per trovare un centrocampista di qualità.

Gli andalusi invece puntano molto sul fattore Monchi, fu proprio il direttore sportivo ex Roma, infatti, a portare Rakitic a Siviglia nel 2010 e a lanciarlo nel grande calcio.

Le insidie per la Juve non finiscono qui. Proprio come a gennaio, anche a giugno, bisognerà fronteggiare la potenza economica del Paris Saint Germain, altro grande club interessato a Rakitic. La telenovela è quindi ricominciata, da qui a giugno si continuerà a parlare del trasferimento del croato la cui esperienza al Barcellona sembra davvero arrivata ai titoli di coda.