Domenica scorsa all’Allianz Stadium di Torino è stata disputata una delle partite più attese del campionato di calcio della Sere A, Juventus contro Inter. Il match, che si è svolto a porte chiuse per via dei provvedimenti di sicurezza messi in atto dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha visto la squadra di Sarri imporsi su quella di Antonio Conte per 2 a 0, con un gol di Ramsey al 54’ e uno di Dybala al 67’. Nel post-partita, il calciatore Douglas Costa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una frase identificata da molti come una frecciatina indirizzata a Beppe Marotta.

Ma andiamo con ordine.

Il trionfo della Juventus di Sarri

Nella partita contro l'Inter, Maurizio Sarri ha adottato una strategia coraggiosa e un po azzardata che ha spiazzato tutti. A sorprendere maggiormente è stata la scelta di lasciare Pjanic in panchina e schierare Bentancur al suo posto. Ottima anche la prestazione di Matuidi, che sin dall'inizio della partita ha dimostrato grande grinta ed energia. Durante il primo tempo, la Juventus ha sfiorato il vantaggio in ben due occasioni. A sbloccare la situazione mettendo la palla in rete ci ha pensato però Ramsey nella seconda frazione: il centrocampista gallese ha segnato il primo gol al 54' e da quel momento la sua squadra ha premuto sull'acceleratore.

Al 58’ è entrato Dybala per sostituire un Douglas Costa non ancora in piena forma: al numero 10 bianconero sono bastati appena 9 minuti per segnare il secondo gol e chiudere la partita. Nonostante gli spalti fossero vuoti e mancasse il supporto dei tifosi, i giocatori della Juventus hanno così dato il massimo e meritato la vittoria, conquistando 3 punti che han permesso loro di ri-sorpassare la Lazio e conquistare la vetta della classifica.

L'Inter di Conte

Prevedibile e deludente la tattica Antonio Conte, che ha schierato la solita formazione con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco. Handanovic ha fatto dei veri e propri miracoli nel tentare di salvare la porta durante il primo tempo, ma poi è stato costretto a cedere sotto le cannonate dei bianconeri. È stato comunque il migliore in campo con i compagni di squadra ad aver sofferto e molto la pressione dei bianconeri.

Inutili le tre sostituzioni tattiche dell'allenatore: Eriksen e Sanchez infatti non hanno saputo contrastare l'avanzata degli avversari. Le pagelle nerazzurre evidenziano soprattutto le scadenti prestazioni in campo di Lukaku e di Martinez, i terminali offensivi della compagine nerazzurra.

Il post di Douglas Costa su Instagram

Dopo la vittoria, il brasiliano Douglas Costa ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae nello spogliatoio della Juventus al termine della partita mentre festeggia la vittoria contro l'Inter insieme ai compagni di squadra. Lo scatto è accompagnato dal motto: "L'unione fa la forza!"

Un tifoso non ha saputo resistere e ha colto l'occasione per lanciare una provocazione, invitando i giocatori a mantenere le corrette distanze di sicurezza gli uni dagli altri, altrimenti Marotta avrebbe potuto chiedere la vittoria a tavolino e magari anche lo scudetto.

La battuta dell'utente faceva riferimento alle parole dell'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Beppe Marotta, ex dirigente bianconero, che alla vigilia aveva molto spinto affinché l'incontro venisse disputato a porte chiuse.

La frecciatina e le polemiche

Immediata la replica dell'esterno brasiliano, che ha commentato con una frecciatina rivolta proprio a a Marotta: 'Le porte non erano chiuse bene, la prossima volta proviamo senza luci'.

Il post, che in sole 20 ore ha collezionato oltre 259mila apprezzamenti e oltre 2000 commenti, non è stato gradito da tutti. La battuta ha subito infiammato i social, dividendo il pubblico tra tifosi che hanno apprezzato l'ironia del giocatore e utenti che, al contrario, hanno trovato fuori luogo ridere e sminuire un'emergenza che ha già provocato diversi morti paralizzando l'intera nazione.