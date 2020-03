L'Inter sarà sicuramente molto attiva nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Uno dei reparti che dovrebbe subire maggiori modifiche è l'attacco. Il primo obiettivo dei nerazzurri sembrava essere Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, era pronto ad accaparrarselo a parametro zero ma i piani sembrerebbero essere cambiati negli ultimi giorni.

Mertens cambia i piani dell'Inter

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima estate era Dries Mertens.

L'attaccante belga rappresentava un'occasione ghiotta a parametro zero. Negli ultimi giorni, però, ci sarebbero state novità importanti, con il summit di domenica tra il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, e il classe 1987 che avrebbe portato ad un'intesa di massima per il rinnovo di contratto a quattro milioni di euro a stagione più bonus, oltre a due milioni di euro come premio alla firma. Una fumata bianca che arriverebbe solo pochi giorni dopo che il giocatore ha scritto la storia diventando il miglior marcatore del club partenopeo, raggiungendo Marek Hamsik a quota 121 reti.

A nulla, dunque, sarebbe servito anche il pressing del centravanti belga dell'Inter, Romelu Lukaku, connazionale e amico dello stesso Mertens.

Proprio per questo, la società nerazzurra starebbe valutando piste alternative rispetto a quella che portava all'attaccante belga. Ci sarebbe un altro giocatore, attualmente in scadenza di contratto a giugno, nel mirino di Ausilio e Marotta. Si tratterebbe del centravanti francese attualmente in forza al Chelsea, Olivier Giroud.

L'attaccante piaceva all'Inter già a gennaio ma i Blues non hanno voluto lasciarlo andare.

Possibile rivoluzione in attacco

Inter che la prossima estate potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in attacco visto che l'unico sicuro di restare è Romelu Lukaku, arrivato l'estate scorsa dal Manchester United per 65 milioni di euro. Alexis Sanchez dovrebbe tornare proprio ai Red Devils, dato l'ingaggio da oltre dieci milioni di euro, quest'anno pagato a metà dai nerazzurri e dal club inglese.

Avvolto nel mistero, invece, il futuro di Lautaro Martinez, essendo nel mirino dei due top club spagnoli, il Barcellona e il Real Madrid. Blaugrana che stanno provando ad intavolare una trattativa inserendo delle contropartite tecniche per una cifra complessiva superiore a quella della clausola rescissoria. Potrebbe lasciare i nerazzurri anche Sebastiano Esposito, che verrebbe ceduto in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità e con meno pressioni.