C'è grandissima attesa per la semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà tra Juventus e Milan. Il match andrà in scena il 4 marzo alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Nonostante l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, la partita dovrebbe giocarsi a porte aperte (ma con divieto di entrata per i tifosi di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna).

La squadra allenata da Maurizio Sarri vorrà sfruttare il fattore campo ed il più alto tasso tecnico per prevalere nei confronti di Alessio Romagnoli e compagni.

La Juventus punta a ottenere la diciannovesima finale della sua storia in questa competizione, mentre il Milan vuole vendicarsi dopo la sconfitta subita proprio dai bianconeri nella finale di due anni fa a Roma. Per la formazione rossonera si tratterebbe della quindicesima partecipazione alla finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda la diretta televisiva del match, la partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno. La Juventus dovrebbe presentarsi con la formazione tipo, a parte qualche piccolo cambiamento.

Nel Milan, invece, non saranno presenti uomini-chiave come per esempio Castillejo e Ibrahimovic, per il fatto che sono stati squalificati (si sono fatti ammonire all'andata, quando erano diffidati).

Juventus-Milan: le probabili formazioni per la semifinale di andata di Coppa Italia

La Juventus dovrebbe scendere in campo con Buffon in porta al posto di Szczesny; in difesa dovrebbero esserci Danilo e Alex Sandro sulle fasce, mentre al centro Chiellini tornerà titolare dopo tanti mesi di stop e sarà affiancato da Leonardo Bonucci.

A centrocampo, Sarri dovrebbe preferire Matuidi a Rabiot (autore di una pessima prestazione contro il Lione). Insieme al francese saranno Bentancur e Pjanic a completare il reparto mediano della Juventus per questa sfida contro il Milan. Per quanto riguarda l'attacco, infine, Sarri pare intenzionato a puntare sul tridente formato da Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Dybala.

Il Milan dovrà fronteggiare numerose assenze; in porta ci sarà come sempre Donnarumma, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Laxalt, Gabbia, Romagnoli e Conti (che è in ballottaggio con Calabria).

A centrocampo ci saranno Bonaventura, Kessié, Bennacer e Calhanoglu, mentre l'attacco sarà formato da Leao (che avrà l'arduo compito di sostituire Ibrahimovic) e da Rebic, che si trova in un momento di forma strepitoso.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma, Laxalt, Gabbia, Romagnoli, Conti, Bonaventura, Kessié, Bennacer, Calhanoglu, Leao, Rebic.