Uno dei giocatori che potrebbero infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino piace molto al Barcellona, che prepara una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato visto che Luis Suarez non è più giovanissimo e Ousmane Dembélé è alle prese spesso con problemi fisici. Il Toro ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, ma l'Inter si sarebbe detta disposta a trattare anche con l'inserimento di contropartite tecniche. In quel caso, però, la valutazione si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro complessivi.

No a Vidal

Il Barcellona continua il proprio pressing su Lautaro Martinez. L'interesse dei blaugrana, ormai, è cosa nota ed è stato ammesso anche dai vertici della società spagnola. 'No' alla clausola rescissoria, il Barça vorrebbe inserire delle contropartite tecniche nell'affare ma una di queste non dovrebbe essere Arturo Vidal.

Il giocatore piaceva molto ai nerazzurri a gennaio, con Antonio Conte che lo riteneva il profilo perfetto nel suo 3-5-2. Discorso diverso per giugno, quando l'Inter potrà rinforzare il reparto con un elemento più di prospettiva, potendo investire una cifra importante.

Inoltre, sembra difficile trovare un accordo sulla valutazione del centrocampista cileno, che il Barça valuta venti milioni di euro, mentre i nerazzurri poco più della metà.

Le contropartite richieste

Inter che, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', avrebbe avanzato le sue richieste al Barcellona per discutere della cessione di Lautaro Martinez. Il primo nome sarebbe quello del centrale francese, Todibo, attualmente in prestito allo Schalke 04 e accostato anche al Milan a gennaio.

Il classe 1999 andrebbe a completare il reparto arretrato, visto il possibile addio di almeno uno tra Ranocchia e Godin.

Il secondo nome ipotizzato dai nerazzurri sarebbe quello di Carles Alena, centrocampista spagnolo in prestito al Betis, ceduto anche lui a gennaio. Anche lui è molto giovane, essendo un classe 1998, e risponde a pieno al diktat di Suning a puntare su profili giovani e di esperienza internazionale.

Il terzo nome, invece, sarebbe quello di Arthur, centrocampista brasiliano, acquistato dal Barcellona nell'estate del 2018, versando nelle casse del Gremio trenta milioni di euro.

Il sogno, però, sarebbe quello di Antoine Griezmann. L'attaccante francese non sembra essersi ambientato al Barça e per questo non è da escludere un suo addio. Da vedere se, qualora il Barcellona accettasse di inserire 'le Petit Diable' nell'affare, si discuterà di uno scambio alla pari o con un piccolo indennizzo a favore dell'Inter.