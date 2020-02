Lautaro Martinez sulla strada di Barcellona. Il club blaugrana sembra essere sempre più interessato all'attaccante dell'Inter, che sta facendo una stagione eccezionale insieme al suo compagno di reparto Lukaku. Il Barcellona preme e c'è un indizio che vale più di ogni altra parola. Lionel Messi, fuoriclasse argentino del Barcellona, non perde occasione per elogiare pubblicamente il connazionale. Lo ha definito il perfetto erede di Suarez per caratteristiche di gioco e si sa quanto le strategie di mercato del Barcellona possano essere condizionate dall'opinione di Messi.

Più che una candidatura, Lautaro sarebbe il vero obiettivo del Barcellona

Il numero 10 nerazzurro è legato all'Inter da un contratto fino al 2023, con una clausola di rescissione da 111 milioni. Nel calcio di oggi si è visto anche molto di peggior e, vista la preda così ambita, il Barcellona potrebbe arrivare a sborsare questa cifra. L'Inter sarebbe sì indebolita senza Lautaro, ma avrebbe un bel tesoretto da andare a reinvestire sul mercato. Il Barcellona, oltre a tanto denaro, potrebbe inserire anche una contropartita tecnica.

Visto il grande campionato di Lautaro, non c'è solo il Barcellona su di lui. Ci sarebbero anche gli eterni rivali del Real Madrid, impegnati in un'operazione di rilancio e alla ricerca di un attaccante giovane e forte. Chi meglio di Lautaro? Pare anche che il Real Madrid abbia già sondato casa Inter per vedere se sia possibile avviare un discorso. Intanto una realtà molto interessata al futuro di Lautaro Martinez è il Racing de Avellaneda, squadra che ha una percentuale del 10% per una cessione di Lautaro dall'Inter.

Occhio al Real Madrid quindi, ma il Barcellona sembra essere in una posizione di vantaggio e potrebbe inserire nello scambio quell'Arturo Vidal che tanto piace all'Inter. Secondo Tuttosport, i discorsi potrebbero intensificarsi a maggio, con l'argentino che potrebbe salutare davvero l'Inter.

Le alternative per l'Inter in attacco non mancano

Sono diversi i nomi che possono essere sull'agenda nerazzurra in caso di cessione di Lautaro Martinez.

Si parla da tempo di Aubameyang, ma c'è anche un giocatore giovane e di prospettiva come Martial, classe 1995 del Manchester United. Con i Red Devils che non vivono certamente il loro momento di massimo splendore, potrebbe essere la volta buona per il suo approdo a Milano dopo diversi tentativi in passato non andati a buon fine. Dopo Lukaku, Sanchez e Young, potrebbe esserci all'Inter quindi un nuovo arrivo da casa United.