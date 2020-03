Non sono mancati i colpi di scena durante Il turno infrasettimanale della Serie B, valevole per la 27^ giornata. Nei posticipi del mercoledì lo Spezia liquida senza problemi il Pescara, mentre il Chievo non va oltre il pareggio contro un buon Ascoli.

Nella gare del martedì il Benevento ha consolidato il primo posto in classifica battendo in trasferta il Perugia, ma a stupire in negativo è il Frosinone: la squadra ciociara non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il Livorno, attualmente fanalino di coda.

Per quanto riguarda le altre partite non ci sono stati problemi per le squadre impegnate nella lotta play-off. Allo stadio Arechi la Salernitana si è imposto con un secco 2-0 affonda il Venezia, ora in zona play-out. L'Empoli corsaro a Cremona, vince 3-2 dopo una gara molto emozionante. Il Pordenone supera non senza difficoltà una coraggiosa Juve Stabia, mentre il Cittadella batte 2-1 il Cosenza. Il Crotone trova i 3 punti contro il Pisa solo al 95', grazie alla rete segnata in extremis da Simy.

Da segnalare in coda la vittoria del Trapani che batte 4-1 la Virtus Entella.

Il Benevento supera il Perugia

Allo Stadio Curi di Perugia il Benevento vince e convince. Era un impegno non facile per le streghe, una trasferta ostica superata a pieni voti che rafforza il primato in Serie B. La squadra di Serse Cosmi gioca una bella partita, ma non riesce a fronteggiare i campani che passano in vantaggio con Luca Caldirola sul finire del primo tempo.

Nella ripresa è Roberto Insigne a siglare il raddoppio. Per il giovane attaccante napoletano si tratta della quarta rete nelle ultime 5 partite.

Nonostante il doppio svantaggio il Perugia impegna in più occasioni l'estremo difensore del Benevento ma il gol arriva soltanto al 92' con Federico Melchiorri. La capolista vince quindi 2-1 e ora guida il campionato con 19 punti di vantaggio sul Frosinone.

Il Livorno sfiora l'impresa contro il Frosinone

Il Frosinone dal canto suo ha pareggiato 2-2 contro il Livorno. I ciociari vengono subito spiazzati dall'aggressività mostrata in campo dal Livorno. La squadra di Breda attacca sin dai primi minuti e passa in vantaggio al 15' con Franco Ferrari. La reazione del Frosinone è immediata e Nicola Citro al 31' minuto sigla il meritato pareggio. L'inizio della seconda frazione di gioco vede il Livorno riportarsi nuovamente in vantaggio: Enrico Del Prato realizza la sua prima rete da professionista. I toscani troverebbero anche la terza rete, ma l'arbitro strozza loro l'urlo in gola annullando il gol per fuorigioco.

Al 69' è poi Dionisi a salvare il Frosinone segnando - su un rigore contestato - la rete del 2-2.

Serie B, i posticipi

Lo Spezia si rialza e batte 2-0 un Pescara poco lucido. Il primo tempo finisce a reti inviolate senza troppe emozioni. Il primo gol del match arriva al 49' quando lo sfortunato Scognamiglio devia nella propria porta un colpo di testa di Galabinov. Galvanizzata dalla rete, la squadra di casa raddoppia al 60' con Gyasi. La reazione degli abruzzesi arriva tardi e nemmeno l'ingresso di Bojinov cambia le sorti dell'incontro.

Il Chievo non riesce ad agguantare la zona play-off. Per i veronesi la trasferta di Ascoli ha un sapore amaro.

La squadra di Alfredo Aglietti passa in vantaggio con Filip Djordjevic ma i possibili 3 punti sfumano al 71', quando i padroni di casa trovano il pareggio con Ninkovic. La partita finisce così sull'1-1.