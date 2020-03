L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva del Calciomercato. Nonostante la buona stagione disputata finora, infatti, il club nerazzurro potrebbe rinnovare ulteriormente l'organico a disposizione di Antonio Conte.

Il reparto maggiormente in discussione è quello avanzato, dove l'unico intoccabile al momento è Romelu Lukaku, acquistato ad agosto dello scorso anno dal Manchester United per 65 milioni di euro. Proprio per questo motivo, la società meneghina si starebbe già guardando intorno per sfruttare eventuali e interessanti opportunità di mercato, tra le quali potrebbe esserci Harry Kane del Tottenham.

Inter su Kane se parte Lautaro Martinez

Tra i calciatori che potrebbero infiammare il prossimo calciomercato estivo potrebbe esserci Harry Kane. Stando ad un'indiscrezione riportata da The Telegraph, l'attaccante inglese non sarebbe più contento al Tottenham. Questa stagione, per lui, è cominciata con un brutto infortunio che lo sta ancora costringendo a rimanere lontano dai campi da gioco e che ne starebbe mettendo in discussione anche la partecipazione a Euro 2020 con la sua nazionale.

Finora l'attaccante britannico ha accumulato 20 presenze in Premier League con 11 reti all'attivo, mentre in Champions League è andato a segno in 6 occasioni in 5 partite.

Il classe 1993 già da qualche anno viene considerato un talento cristallino nel suo ruolo, ma nonostante ciò non è ancora riuscito a vincere dei trofei importanti con la maglia del Tottenham. Soltanto nella scorsa stagione ci era andato vicino, giungendo in finale di Champions League. Di conseguenza, per rilanciare le proprie ambizioni, il bomber vorrebbe cambiare aria il prossimo anno.

L'Inter lo avrebbe individuato come una delle principali alternative a Lautaro Martinez, qualora l'attaccante argentino dovesse realmente trasferirsi al Real Madrid o al Barcellona.

I blaugrana, tra l'altro, sarebbero pronti a spendere una cifra superiore ai 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria valida per l'estero, mettendo sul piatto un'offerta che, con l'aggiunta di una contropartita tecnica, arriverebbe a circa 150 milioni.

Inter: Kane potrebbe essere l'erede di Lautaro

Il Tottenham, ovviamente, non si priverà tanto facilmente di Harry Kane. Infatti, anche se fosse il giocatore a chiedere apertamente la cessione, la sua valutazione resterebbe comunque molto alta.

Sembra che il costo del cartellino del centravanti inglese sia molto simile all'ammontare della clausola rescissoria di Lautaro Martinez, dunque di poco superiore ai 100 milioni di euro. Tuttavia, non è da escludere che gli Spurs possano chiedere una somma ancora maggiore per lasciar partire la punta britannica.

In caso di partenza del "Toro", l'Inter potrebbe investire il denaro incassato per dare l'assalto proprio a Kane. Ovviamente, in tal caso il club milanese dovrebbe fare i conti con la nutrita e temibile concorrenza di altri top-club europei quali Manchester United, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.