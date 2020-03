L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare in parte la propria rosa seguendo le indicazioni del proprio tecnico, Antonio Conte. Cambiamenti importanti ci saranno sicuramente in attacco, dove l'unico sicuro di restare è Romelu Lukaku, arrivato l'estate scorsa dal Manchester United per 65 milioni di euro più bonus. Sanchez dovrebbe tornare al Manchester United dopo il prestito mentre su Lautaro Martinez è forte l'interesse del Barcellona, che avrebbe un'intesa di massima con il suo entourage.

Per questo motivo il club meneghino sarebbe al lavoro sui possibili sostituti e uno dei nomi caldi sarebbe quello di Federico Chiesa.

L'Inter punta Chiesa

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima estate potrebbe rispondere al nome di Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che già l'estate scorsa avevano fatto un tentativo, andato a vuoto. Il patron dei viola, Rocco Commisso, però, non ha voluto privarsi del miglior elemento in rosa al suo insediamento, rimandando ogni discorso al prossimo anno.

La prossima stagione, infatti, le cose potrebbero cambiare soprattutto in caso di mancata qualificazione in Europa della Fiorentina, cosa molto probabile vista la classifica deficitaria. L'Inter dovrà battere la forte concorrenza della Juventus, altro club fortemente interessato a lui già qualche mese fa. I nerazzurri, però, potrebbero essere in vantaggio in virtù degli ottimi rapporti tra i due club che hanno portato anche allo scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Dalbert Henrique.

Lo stesso Commisso, poi, preferirebbe trattare con il club meneghino vista l'acerrima rivalità con i bianconeri.

La trattativa

Federico Chiesa piace molto al tecnico dell'Inter, Antonio Conte, grazie anche alla sua duttilità. Oltre a poter giocare da seconda punta in un 3-5-2, infatti, l'attaccante può essere anche adattato indistintamente su una delle due fasce in fase di emergenza. Proprio per questo Suning sarebbe pronto a fare uno sforzo importante per portare il giocatore a Milano.

Visto quanto sta succedendo nel mondo in queste settimane, potrebbero esserci ripercussioni anche a livello economico. Proprio per questo a risentirne potrebbero essere anche i costi dei cartellini. Rispetto ai settanta milioni di euro dello scorso anno, infatti, la Fiorentina potrebbe abbassare le proprie pretese, disposta a trattare anche per offerte intorno ai cinquanta milioni di euro. Chissà che sul piatto non finisca anche una contropartita tecnica per abbassare ulteriormente l'esborso economico (un giovane della Primavera o il cartellino di Gagliardini, ai margini della rosa di Antonio Conte).