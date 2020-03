Nel weekend scorso sono state recuperate le partite della 26esima giornata di campionato. La Juventus ha battuto l'Inter per 2 a 0, un risultato che permette ai bianconeri di riportarsi al primo posto superando di un punto in classifica la Lazio di Simone Inzaghi.

Proprio sull'attuale classifica di Serie A si è soffermato la punta del Brescia Mario Balotelli. In una diretta Instagram organizzata insieme all'amico 'influencer' Damiano Coccia detto 'Er Faina', si è lasciato andare ad una battuta infelice riferita proprio alla Juventus.

'Lazio? Seconda perché bisognava far recuperare Juve, poi hanno fermato tutto"

Parole davvero pesanti quelle rivolte da Mario Balotelli alla Juventus in una diretta Instagram organizzata con il suo amico noto influencer 'Er Faina'.

Quest''ultimo, noto tifoso laziale, ha sperato che il 'Derby d'Italia' si concludesse con un pareggio o al massimo con la vittoria dell'Inter. Situazioni che non si sono verificate e la Juventus si è portata di nuovo in testa alla classifica. Ci ha pensato però Mario Balotelli a consolare il suo amico laziale. La punta del Brescia ha infatti dichiarato: "La Lazio è seconda in classifica perché bisognava far recuperare la Juventus, poi la FIGC ha fermato tutto". Dichiarazioni che hanno fatto subito il giro di web ed hanno incontrato pareri contrastanti.

Una frase che può essere interpretata in diversi modi, ciò che è certo è che rappresenta una frecciatina pesante nei confronti della Juventus. D'altronde, la punta del Brescia non è nuova a provocazioni dirette alla squadra bianconera.

Balotelli su Caicedo

Nella stessa diretta Mario Balotelli ha dichiarato che ha dovuto ricredersi sulla punta della Lazio Felipe Caicedo. Quest'ultimo infatti si sta dimostrando molto importante per la squadra di Inzaghi, mettendo lo zampino in gol e azioni importanti per la Lazio.

La punta sudamericana si sta rivelando insomma un'alternativa importante per la Lazio.

Balotelli si è poi soffermato sul tatuaggio de 'Er Faina' raffigurante Giorgio Chinaglia dicendo di non conoscerlo: ha poi aggiunto che lui si ricorda solo i protagonisti laziali degli anni Novanta e Duemila come Nesta, Stam e Vieri, essendo lui nato nel 1990.

Balotelli sul futuro della Serie A

Mario Balotelli si è poi soffermato sul campionato sottolineando come sia difficile possa riprendere il 3 aprile a causa dell'emergenza virus.

Ha poi lanciato una critica agli italiani, dichiarando come difficilmente rispettino le disposizioni date dal governo per combattere tale emergenza. Ha poi lanciato la solita provocazione aggiungendo che di questo passo rischiamo che questo virus sarà ancora presente in Italia anche nel 2021.