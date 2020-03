Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, soprattutto in questo periodo di pausa della Serie A e di alcuni dei più importanti campionati europei, a causa dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese. Le ultime news riguardano Matthijs de Ligt, certamente uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in questa stagione. Il difensore centrale olandese ha fatto molta fatica ad ambientarsi a Torino, come dimostrano alcune deludenti prestazioni ad inizio stagione.

Con il tempo, però, l'ex giocatore dell'Ajax ha alzato enormemente il livello del suo rendimento, giustificando l'investimento fatto dalla Juventus per strapparlo al club olandese (settantacinque milioni di euro e ingaggio da dodici milioni di euro). Come riporta il noto quotidiano spagnolo 'Fichajes.net', il difensore centrale olandese sarebbe ancora monitorato con grandissima attenzione dal Barcellona. Il club catalano ha già provato ad ingaggiarlo nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma è stato beffato dalla Juventus.

Secondo il quotidiano iberico, il Barcellona avrebbe intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione, anche se la squadra si trova attualmente al primo posto nella classifica della Liga e ancora in corsa in Champions League.

Mercato Juventus, il Barcellona non molla de Ligt: l'olandese sarebbe uno degli obiettivi per l'estate

Secondo la stampa spagnola, il Barcellona non avrebbe ancora mollato de Ligt e vorrebbe rifondare il reparto arretrato puntando tutto su di lui nella prossima stagione.

La dirigenza del club blaugrana ritiene che Lionel Messi da solo non può bastare per primeggiare in tutte le competizioni. Per il Barcellona, però, sarebbe veramente difficile strappare de Ligt alla Juventus. Il club bianconero ha voluto fare un investimento sul difensore olandese, certamente uno dei migliori giovani talenti del calcio europeo, considerando il fatto che è un classe 1999. Il club catalano ha individuato de Ligt come possibile sostituto di Gerard Piqué, ma il difensore, salvo colpi di scena dell'ultima ora, dovrebbe restare a Torino anche per la prossima stagione.

'Fichajes.net' ha elencato anche altri nomi per la ristrutturazione del Barcellona; la dirigenza blaugrana seguirebbe Grimaldo per rinforzare la fascia sinistra, Kanté o Camavinga per il centrocampo e Neymar per l'attacco. Anche Lautaro Martinez, giocatore molto stimato da Lionel Messi, sarebbe uno dei principali obiettivi del Barcellona per rinforzare il reparto offensivo. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.