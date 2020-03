Nel deserto del Mestalla l'Atalanta scrive un'altra grande pagina della sua storia sportiva: un sontuoso e magnifico poker di Ilicic la porta allo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League. Impresa mai riuscita da un' esordiente in una competizione internazionale. L'Atalanta entra tra le 8 grandi d'Europa grazie ad un poker di Josip Ilicic, unico ad aver segnato 4 goal in trasferta in campo europeo nella fase ad eliminazione diretta. Forte del 4-1 dell'andata a San Siro, i bergamaschi vincono ancora, segnando complessivamente 8 goal al Valencia, vincendo 3-4.

Primo tempo: l'Atalanta in vantaggio 2-1 con la doppietta di Ilicic

Il silenzio del Mestalla dura poco, appena 1 minuto e mezzo, quando Ilicic si addentra nell'area di rigore avversaria e viene atterrato dal difensore del Valencia Diakhaby. Il calcio di rigore lo tira proprio lo sloveno che fa 0-1. L'Atalanta mette già al sicuro il risultato, ma il Valencia non molla. Al minuto 21 De Roon perde una palla sulla trequarti, che Rodrigo conquista, lanciando Gameiro; Palomino manca la scivolata e il tiro supera Sportiello.

A metà del primo tempo è 1-1. Ma la Dea continua a sorprendere. Al minuto 41 un fallo di mano su rimessa laterale, ancora di Diakhaby, decreta il secondo calcio di rigore per l'Atalanta. Ilicic di nuovo sul dischetto non sbaglia. Al riposo è 2-1 per la Dea.

Secondo tempo: Ilicic scatenato segna altri due goal e l'Atalanta esulta

Nella ripresa il Valencia effettua dei cambi e torna in campo più aggressivo.

L'Atalanta non si difende, anzi continua ad attaccare e colpisce una traversa con Freuler dal limite dell'area. Un minuto dopo il goal mancato, i bergamaschi subiscono la rete del 2-2, segnata di testa di Gamerio su perfetto cross di Ferran Torres. Gli spagnoli passano addirittura in vantaggio al minuto 67 su un altro errore della difesa atalantina che lancia in contropiede di Parejo che pesca subito Ferran Torres: il suo pallonetto si insacca alle spalle del portiere e fa 3-2.

Ma l'Atalanta non ci sta, l'eroica impresa deve essere completata anche con una vittoria e chi se non il solito Ilicic a regalare l'ennesima gioa a Bergamo. Negli ultimi 20 minuti l'attaccante realizza un'altra doppietta: al minuto 70 il contropiede della Dea è perfetto con Zapata che scambia con Ilicic e manda in porta lo sloveno che segna il 3-3. Dodici minuti dopo Freuler gli serve su un piatto d'argento il definitivo 4-2 che fa esplodere tutta Bergamo. A fine gara i giocatori atalantini hanno voluto mostrare con tanto affetto tutto il loro sostegno alla città di Bergamo e all'Italia intera che cerca di arginare l'epidemia da coronavirus.