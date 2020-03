La Juventus contro l'Inter ha messo in evidenza una superiorità importante dal punto di vista del gioco e della qualità tecnica dei singoli giocatori. Anche Antonio Conte ha riconosciuto il divario fra le due squadre sottolineando come l'Inter sia ancora molto distante dalla Juventus. D'altronde, come ricordato dal tecnico pugliese, il nuovo progetto dell’Inter guidato da Conte è iniziato da appena un anno. La Juventus invece arriva da un ciclo di otto anni di vittorie in cui ogni stagione si è rinforzata notevolmente.

Di certo, le parole del tecnico pugliese nel post partita non hanno fatto piacere ai tifosi interisti. Questi ultimi si sono riversati sui social criticando la squadra ma anche la gestione tecnica. Alcuni di questi hanno voluto mettere a confronto Antonio Conte con Luciano Spalletti, sottolineando come l'attuale squadra guidata dal tecnico pugliese somigli molto nelle prestazioni a quella guidata dall'ex allenatore dell'Inter Luciano Spalletti.

I tifosi dell'Inter avrebbero paragonato Conte a Spalletti

Come riporta il sito 'ilbianconero.com', i tifosi dell'Inter sarebbero rimasti molto delusi dalla sconfitta subita dalla loro squadra contro la Juventus. In tanti hanno voluto ricordare come l'andamento degli uomini di Conte sia molto simile a quello dell'Inter di Luciano Spalletti. Partiti benissimo nella prima parte della stagione, nella seconda invece è stato evidente il calo fisico e psicologico dei nerazzurri, simile a quello che è successo nelle ultime stagioni alla squadra guidata da Spalletti.

A nulla è valso il mercato faraonico condotto dal presidente Suning, che ha investito molto anche durante il mercato di gennaio (in particolar modo acquistando il centrocampista offensivo ex Tottenham Christian Eriksen).

La classifica parla chiaro, l'Inter attualmente è a -9 dalla Juventus e a -8 dalla Lazio, anche se deve ancora recuperare una partita di campionato contro la Sampdoria. Sembra quindi lontana la possibilità di ambire alla vittoria del campionato, in attesa di sapere come proseguirà la Serie A dopo la sospensione per l'emergenza virus.

Inter-Getafe rinviata per l'emergenza sanitaria

Intanto è stata rinviata la partita di Europa League Inter-Getafe per volere di entrambi le società. L'Italia e la Spagna sono le nazioni più colpite dall'emergenza virus. Come sottolinea 'Sky Sport' esiste la possibilità che il match possa disputarsi in campo neutro in uno scontro unico. A dichiararlo di recente è stato il direttore tecnico del Getafe Clemente Villaverde. Attualmente però sia Inter-Getafe che Siviglia-Roma sono stati rinviate in via ufficiale a data da destinarsi.