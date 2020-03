L'Inter sarà una delle grandi protagoniste nella prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono chiamati a rinforzare la squadra per la prossima stagione per fare il salto di qualità definitivo ed essere competitivi a livello internazionale, anche in Champions League. Si è parlato a lungo della possibile rivoluzione in attacco, dove l'unico sicuro di restare è Romelu Lukaku, ma quello non sarà l'unico reparto che subirà molte modifiche. Anche gli esterni, però, potrebbero subire molte modifiche dato che l'unico sicuro della permanenza a Milano, al momento, sarebbe Antonio Candreva.

Per questo motivo sta prendendo quota la possibilità di un clamoroso ritorno, quello di Joao Cancelo.

Cancelo e il possibile ritorno all'Inter

La stagione di Cancelo con la maglia del Manchester City è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. L'esterno portoghese è stato acquistato l'estate scorsa dalla Juventus per oltre trenta milioni di euro più il cartellino di Danilo. Sin dall'inizio, però, non è riuscito ad integrarsi bene all'interno dello scacchiere tattico di Pep Guardiola, che, con il passare delle settimane, gli ha preferito Walker.

Solo undici le presenze in questa Premier League, non tutte partendo da titolare, tra l'altro. In Champions League, invece, l'allenatore spagnolo ha puntato maggiormente su Cancelo, che ha giocato sei partite. Nonostante ciò, però, sembra che i Citizens abbiano già deciso di cederlo il prossimo anno e per questo, stando a quanto riportato da Tuttosport, sta prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Inter.

I nerazzurri cercano un esterno sulla fascia destra e il portoghese si sposerebbe alla perfezione con il 3-5-2 di Antonio Conte. Il classe 1994 ha dimostrato nella sua esperienza in nerazzurro, nella stagione 2017-2018, di saper essere decisivo in fase offensiva, con qualche pecca, però, in fase difensiva. Carenze che potrebbero essere in parte nascoste dal fatto di avere sicuramente compiti diversi rispetto ad un terzino destro di una difesa a quattro.

La possibile trattativa per Cancelo

I dialoghi tra Inter e Manchester City vanno avanti da qualche giorno e per questo si sarebbe fatto anche il nome di Cancelo. La valutazione dell'esterno portoghese resta importante, pur non rientrando più nei piani di Guardiola. I Citiziens, infatti, lo valutano almeno tra i quarantacinque e i cinquanta milioni di euro. L'idea degli inglesi sarebbe quella di cercare di inserirlo in uno scambio che possa portare a Manchester uno tra Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, vista l'esigenza del City di rinforzare la rosa con un centrale di difesa di livello. Ai nerazzurri andrebbe anche un conguaglio economico.