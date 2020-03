La notizia ha quasi dell'incredibile, ma è tutto vero. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, tramite una storia Instagram ha espresso tutto il suo disappunto contro la decisione di rinviare alcune partite di Serie A della scorsa settimana. Il giovane sovrintendente nerazzurro ha attaccato, utilizzando termini anche molto forti, il il presidente di Lega Paolo Dal Pino: 'Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos'altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare?

Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. Così dobbiamo fare nel 2020. Vale per tutti nel mondo, non importa se siete tifosi dell’Inter o della Juventus o non tifiate per nessuno. Per favore, state attenti alla vostra salute! È la cosa più importante per voi, per la vostra famiglia e per la nostra società.' Ecco la Instagram story pubblicata da Steven.

Dal Pino contro Marotta

Prima dello sfogo di Steven Zhang nelle scorse ore c'è stato uno scontro verbale tra Dal Pinto e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Dopo l'attacco di Marotta nei giorni scorsi, che aveva più volte dichiarato che rinviando le partite nel mese di maggio si sarebbe falsato il campionato, qualche ora fa è arrivata la dura replica di Paolo Dal Pino. Ecco le parole del presidente della Lega serie A: 'Venerdì l'a.d.

De Siervo e io abbiamo proposto all'Inter di spostare la gara contro la Juventus a lunedì sera per disputarla a porte aperte. L'Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato.' La contro risposta di Marotta non si è fatta attendere: 'Juve-Inter di lunedì a porte aperte? Una proposta impraticabile e quasi provocatoria.

Il pubblico ammesso sarebbe stato solo quello juventino e giocare lunedì sarebbe andato contro la logica della tutela della salute pubblica, presupponendo, di fatto, la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore.'

La data del possibile recupero di Juventus-Inter

Arrivano aggiornamenti per quanto concerne la data di Juventus–Inter, in programma domenica scorsa prima del definitivo rinvio, e sul resto delle partite di Serie A. Secondo le ultime novità il derby d’Italia si recupererà lunedì 9 marzo alle 20:45 all’Allianz Stadium. Secondo questa ipotesi di soluzione, fra sabato 7 e lunedì 9 marzo si recupereranno le sei partite della 26esima giornata, rinviate nello scorso fine settimana: Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter.

Le gare non giocate della 25esima giornata, invece, verranno recuperate più avanti: Torino-Parma e Verona-Cagliari saranno giocate l'11 marzo, per Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria non ci sono ancora le date.