In queste ore, il mondo del calcio sta lavorando per cercare di capire come ridisegnare il calendario di Serie A e in particolare si sta cercando di capire quando verrà giocata Juventus-Inter. Al momento si stanno vagliando diverse ipotesi anche perché in Piemonte non ci sono più molte restrizioni legati al Coronavirus. Infatti, mercoledì la Juventus giocherà a porte aperte all'Allianz Stadium anche se i tifosi provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non potranno andare a Torino. Dunque, i bianconeri potranno giocare regolarmente nel loro stadio.

Per questo motivo, nel prossimo weekend la Juventus potrebbe recuperare la gara contro l'Inter, anche se i sostenitori nerazzurri non potrebbero entrare allo stadio, per questo motivo si sta pensando di far giocare il derby d'Italia il 9 marzo. In questa data non dovrebbero esserci più limitazioni e quel punto la gara si giocherebbe a porte aperte senza nessun tipo di divieto.

La Juventus aspetta di capire quale sarà il suo calendario

La Juventus, da oggi, inizierà a preparare la gara di Coppa Italia contro il Milan.

Ma i bianconeri dopo aver disputato la semifinale di Tim Cup quale sfida prepareranno? Il calendario nel weekend del 7/8 marzo per la squadra di Maurizio Sarri prevederebbe la sfida contro il Bologna, ma quasi sicuramente questa partita non potrebbe disputarsi di domenica viste le restrizioni in Emilia-Romagna. Infatti, le istituzioni del calcio stanno lavorando per trovare la giusta collocazione alle partite che sono state rinviate a causa del Coronavirus.

Perciò è possibile che da giovedì 5 marzo, la Juventus potrebbe mettere nel mirino la partita contro l'Inter. La Lega Calcio prenderà una decisione definitiva mercoledì 4 marzo, quando tutti i club si ritroveranno per decidere le date dei recuperi delle partite rinviate.

La Juventus tornerà in campo mercoledì 4 marzo

In questo momento, non ci sono certezze sui prossimi impegni delle squadre italiane.

Ad ora l'unica certezza è che la Juventus tornerà in campo mercoledì nella sfida di Coppa Italia contro il Milan. Poi solo a metà settimana si capirà come proseguirà il calendario dei bianconeri. Una delle ipotesi al vaglio è lo slittamento del calendario di Serie A. Infatti, l’intera 27ª giornata di campionato potrebbe essere spostata al 13 maggio. Al momento, non si conosce la posizione ufficiale della Juventus in merito alla questione rinvii. Infatti, i bianconeri non ha rilasciato alcuna dichiarazione a differenza dell’Inter che nella persona di Beppe Marotta ha spiegato a più emittenti qual è la posizione dei nerazzurri.

L’ad del club lombardo anche questa mattina si è espresso in merito alla questione rinvii, e adesso si attende di capire se qualche dirigente della Juventus gli risponderà oppure se la Vecchia Signora preferirà rimanere in silenzio.