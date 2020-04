Il Calciomercato rimane uno degli argomenti più affrontati dalle trasmissioni sportive. Le società di calcio stanno infatti sfruttando questi giorni di pausa forzata per dedicarsi alla programmazione e alle possibili trattative da definire in estate. Una delle questioni principali da affrontare per l'Inter è il futuro professionale della punta argentina Lautaro Martinez. In questi mesi si è parlato e tuttora si parla di un possibile approdo del nazionale argentino al Barcellona. A sponsorizzare l'acquisto del classe 1997 è stato proprio Leo Messi, che ha elogiato Martinez per le sue qualità.

A spegnere le voci di un possibile addio di Lautaro Martinez all'Inter ci ha pensato il suo agente sportivo Beto Yaque. Quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Lautaro vive questa situazione (l'interesse del Barcellona ma non solo, ndr) come se nulla fosse perché è concentrato esclusivamente sul suo club, ma anche con grande soddisfazione, perché sa che sta facendo le cose molto bene". Orgoglio per le avance del Barcellona ma allo stesso tempo volontà di dimostrare tutto il suo valore ancora nell'Inter.

Ovviamente non si sa se queste dichiarazioni facciano parte di una strategia dell'agente sportivo del giocatore, rimane però il fatto che Lautaro ha la piena fiducia della società Inter.

Inter, ag. Martinez: 'Lautaro ha 5 anni di contratto, pensa solo all'Inter'

Come è noto Lautaro Martinez ha un contratto lungo con l'Inter anche se l'attuale clausola presente sul suo contratto (da 110 milioni di euro) spaventa la società interista.

Non è escluso quindi che a fine stagione, qualora le parti decidano per una permanenza, ci possa essere un rinnovo del contratto con annesso adeguamento ed eliminazione clausola. Non è escluso che la colonia argentina all'Inter la prossima estate possa ulteriormente incrementare. Secondo le indiscrezioni del noto giornale sportivo TNT Sports, la società di Suning starebbe lavorando all'acquisto di Thiago Almada.

Il giovane centrocampista offensivo del Velez Sarsfield piacerebbe in particolar modo al vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, sempre molto attento al mercato argentino. Il classe 2001 è uno degli astri nascenti del calcio argentino ed è valutato circa 25 milioni di euro.

Il mercato dell'Inter

L'Inter dovrà però risolvere anche alcune situazioni contrattuali di giocatori attualmente in prestito. Icardi, Dalbert, Perisic e Nainggolan potrebbero in estate trovare una sistemazione definitiva. Da queste partenze l'Inter potrebbe ottenere un buon tesoretto da investire sul mercato. In tema arrivi si starebbe lavorando su due parametri zero: piacciono infatti il difensore del Tottenham Jan Vertonghen e la punta del Chelsea Olivier Giroud.

Entrambi sono in scadenza a giugno 2020. Sempre del Chelsea si segue l'esterno sinistro Marcos Alonso.