L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri puntano a fare il salto di qualità e ad essere maggiormente competitivi sia in campionato, sia in Champions League, dove si punterà a passare quantomeno la fase a gironi della massima competizione europea. Il club meneghino dovrebbe intervenire praticamente in tutti i reparti seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Antonio Conte. Saranno rinforzati sicuramente gli esterni, dove l'unico sicuro di restare è Antonio Candreva, mentre sia Moses che Biraghi potrebbero non essere riscattati.

Alla luce di tutto ciò, starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Joao Cancelo la prossima stagione.

L'Inter pensa a Cancelo

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sugli esterni, visto che in questa stagione è mancato soprattutto il loro apporto per il definitivo salto di qualità. Basti pensare che il bomber è Antonio Candreva, che ha realizzato solamente due reti. Per questo motivo i nerazzurri cercheranno dei giocatori che siano bravi in fase difensiva ma che abbiano anche buone qualità in fase offensiva in modo da poter dare il loro contributo sia in termini di assist che in termini di marcature.

Il nome che circola da qualche settimana sarebbe quello di Joao Cancelo. Il laterale portoghese non sta trovando moltissimo spazio al Manchester City, relegato in panchina da Walker, e potrebbe chiedere la cessione a giugno per non rischiare di perdere il posto in Nazionale e, conseguentemente, l'Europeo, rinviato alla prossima estate. Il suo sarebbe un clamoroso ritorno, dopo aver giocato con la maglia dell'Inter già nella stagione 2017-2018, quella che ha portato al ritorno in Champions League.

I nerazzurri non potettero riscattarlo dal Valencia per 38 milioni di euro a causa dei vincoli legati al fair play finanziario e così fu poi acquistato dalla Juventus, che lo scorso anno lo ha ceduto ai Citiziens.

La possibile trattativa con il Manchester City

Il Manchester City ha fatto un investimento importante per Joao Cancelo, versando nelle casse della Juventus 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo.

La valutazione dell'esterno portoghese, dunque, non può essere inferiore ai 45/50 milioni di euro. L'esclusione dei Citiziens dalla Champions League, però, potrebbe influire non poco e pertanto non è escluso che l'Inter provi a portarlo a casa per un prezzo inferiore anche ai quaranta milioni di euro. Pare escluso l'inserimento nell'affare di uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, nonostante Pep Guardiola abbia messo gli occhi su di loro per rinforzare il reparto difensivo.