In questi giorni di emergenza, si è parlato di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Tante indiscrezioni che però non hanno trovato conferma dai media sportivi italiani. A divulgare queste voci sono stati soprattutto i giornali spagnoli, che hanno parlato di una sorta di nostalgia di Madrid da parte di Cristiano Ronaldo. Anche alcuni giocatori che hanno giocato con il portoghese hanno alimentato questa possibilità. Di recente però a smentire il ritorno a Madrid di CR7 ci ha pensato il noto giornale sportivo spagnolo 'Marca'.

Secondo il quotidiano infatti il portoghese difficilmente tornerà al Real Madrid. Il motivo sarebbe la strategia di mercato che sembra aver adottato da due anni a questa parte la società spagnola. Gran parte degli investimenti importanti infatti stanno riguardando i giovani, lo dimostrano gli acquisti recenti degli ultimi anni dei vari Vinicius Junior, Rodrygo e Reinier. Inoltre, la prossima estate ci potrebbe essere un ulteriore investimento su una giovane punta. Secondo Marca infatti il Real Madrid sarebbe pronto ad investire sul giocatore del Borussia Dortmund Erling Haaland.

Juventus, Haaland al Real escluderebbe il ritorno di CR7 a Madrid

Secondo il noto giornale sportivo 'Marca, Erling Haaland in estate potrebbe finire al Real Madrid. il classe 2000, vicino al trasferimento in bianconero durante il Calciomercato invernale, sta dimostrando anche al Borussia Dortmund (dopo la prima parte di stagione al Salisburgo) di essere un giocatore molto importante e decisivo nonostante la giovane età.

Il Real Madrid potrebbe quindi proseguire la sua campagna di rafforzamento della rosa con l'obiettivo di ringiovanirla sempre di più. Proprio questa strategia potrebbe escludere il ritorno di Cristiano Ronaldo. In questi giorni si è parlato infatti di una possibile nostalgia di Madrid da parte del portoghese della Juventus. Di certo investire su Cristiano Ronaldo significherebbe per il Real Madrid sborsare almeno 70 milioni di euro per il cartellino.

Inoltre da non sottovalutare il costo dell'ingaggio, quantificabile in almeno 30 milioni di euro a stagione per un contratto di durata almeno triennale.

Kylian Mbappé possibile obiettivo del Real Madrid per l'estate 2021

Sempre secondo 'Marca', se per l'estate 2020 l'obiettivo principale resta Haaland del Borussia Dortmund, per il 2021 la società spagnola vorrebbe puntare tutto sul giocatore del Paris Saint Germain Kylian Mbappé. Difficile infatti che il francese resti ancora molti anni in Francia in quanto sarebbe pronto a misurarsi in campionati molto più competitivi rispetto alla Ligue 1. Un possibile investimento, da parte del Real Madrid, che potrebbe costare almeno 200 milioni di euro per il cartellino senza contare il lauto ingaggio da pagare alla punta francese.